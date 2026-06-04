O creatoare de modă a mers prea departe: lenjerie din șobolani împăiați. Cât costă o astfel de pereche

Hainele realizate din piei reale de animale generează de mult timp o dezbatere intensă despre etica uciderii animalelor doar pentru confecționarea unor articole vestimentare. De altfel, în mai multe țări din Uniunea Europeană sau în state din SUA, precum California, sunt interzise atât fermele de creștere, cât și comercializarea acestor produse. Cu toate acestea, o creatoare din Australia a mers și mai departe: în loc să folosească piele, a utilizat șobolani reali împăiați, scrie 20minutos.es.

Creatoarea folosește de ani de zile animale în creațiile sale

Rat Oddity Gizzard este o cunoscută creatoare de modă din Australia, remarcată pentru stilul său gotic și alternativ. De ani de zile folosește aceste animale în diverse creații, însă ceea ce a atras cu adevărat atenția la nivel internațional a fost ideea de a uni exemplare împăiate pentru a realiza chiloți și diferite tipuri de lenjerie intimă feminină.

Sub denumirea LigeRAT, un joc de cuvinte între „lenjerie” și „șobolan” în limba engleză, tânăra a cusut animalele pe piese vestimentare și a publicat o serie de imagini pe Instagram în care apare purtându-le. Postările au devenit rapid virale și au generat numeroase comentarii negative, atât din cauza lipsei de moralitate, cât și a aspectului considerat neigienic.

În apărarea sa, creatoarea a explicat că, „din motive evidente”, aceste piese nu sunt concepute pentru a fi purtate zilnic, ci au rolul de a provoca reacții. „Această idee nu este originală. A pornit de la un fir viral pe Reddit despre un tanga cu un șobolan. Am cercetat puțin și am descoperit că făcea parte dintr-un proiect artistic numit TransRatFashion, creat de Kristofer Paetau și Ondrej Brody, iar asta m-a inspirat. Am decis să creez propria mea versiune, în stilul meu, și să le vând”, a explicat aceasta pe profilul său.

De unde provin șobolanii „sacrificați”

Pentru a evita controversele, a precizat că șobolanii provin de la „o fermă australiană din Sunshine Coast”, care „îi selectează și îi trimite ca hrană congelată pentru animale”. Fără a dezvălui numele afacerii, creatoarea susține că aceasta este respectată de „grădini zoologice și proprietari de animale”.

„În plus, întregul proces este realizat cu umanitate și respect, respectând standarde de biosecuritate și etice, aliniate convingerilor noastre privind sustenabilitatea”, a subliniat ea.

Fiecare pereche de chiloți este vândută la prețul de 190 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 117 euro, și poate fi comandată de pe site-ul oficial, cu livrare în întreaga lume. Totuși, cei care aleg să le cumpere trebuie să fie atenți, deoarece nu pot fi spălate, întrucât acest lucru ar deteriora pielea și interiorul capului animalului. De asemenea, nu este recomandată purtarea lor fără lenjerie suplimentară