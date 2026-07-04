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De la „capitala crimelor” la model european. Rețeta care a redus violența

„Capitala crimelor”, Glasgow, considerat în urmă cu două decenii una dintre cele mai violente zone din Europa, a reușit să reducă drastic crimele și agresiunile grave printr-o strategie care tratează violența ca pe o problemă de sănătate publică, nu doar de ordine publică. Modelul este analizat acum și de alte țări.
De la „capitala crimelor” la model european. Rețeta care a redus violența
Andreea Tobias
04 iul. 2026, 12:55, Știri externe
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Scoția a redus dramatic criminalitatea violentă tratând-o ca pe o boală. Modelul este acum testat și în statul australian Victoria, relatează The Guardian.

Andrea Davidson conduce interimar noua unitate de reducere a violenței din Victoria. Ea a fost, anterior, comisar pentru justiția juvenilă a statului, timp de trei ani. Unitatea a apărut după o creștere a infracțiunilor comise de tineri. Printre acestea s-au numărat și morțile prin înjunghiere a doi adolescenți, la Cobblebank.

Cum funcționează modelul scoțian al reducerii violenței

Modelul a fost creat de Karyn McCluskey, fostă polițistă și asistentă medicală. Ea a înființat prima unitate de acest tip în Scoția, în 2003. Atunci, Glasgow era considerată capitala mondială a crimelor.

Am închis o mulțime de oameni, dar asta nu a schimbat nimic”, spune McCluskey. Scoția a ales, în schimb, să trateze violența ca pe o boală. Omuciderile și agresiunile grave au scăzut drastic, în peste 20 de ani.

Ce rol au avut spitalele în identificarea violenței

Spitalele din Scoția au avut un rol esențial în program, spune McCluskey. Personalul medical a oferit date despre violență, neraportată anterior poliției. Aceste informații au ajutat la identificarea unor momente-cheie de prevenție.

Davidson dezvoltă acum un program similar, în două spitale din Melbourne.

Cum a reușit fosta „capitală a crimelor” din Europa să reducă infracționalitatea violentă

Scoția a integrat programul direct în școli și spitale existente.

Personalul medical a fost instruit special să identifice cazurile de violență.

Dentiștii au învățat să recunoască leziuni suspecte și să îndrume pacienții spre ajutor. Elevii cu risc ridicat au beneficiat de asistenți sociali, direct în școală. Excluderile școlare au scăzut de la 45.000 la sub 12.000 anual.

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