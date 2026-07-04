De la „capitala crimelor” la model european. Rețeta care a redus violența

Scoția a redus dramatic criminalitatea violentă tratând-o ca pe o boală. Modelul este acum testat și în statul australian Victoria, relatează The Guardian.

Andrea Davidson conduce interimar noua unitate de reducere a violenței din Victoria. Ea a fost, anterior, comisar pentru justiția juvenilă a statului, timp de trei ani. Unitatea a apărut după o creștere a infracțiunilor comise de tineri. Printre acestea s-au numărat și morțile prin înjunghiere a doi adolescenți, la Cobblebank.

Cum funcționează modelul scoțian al reducerii violenței

Modelul a fost creat de Karyn McCluskey, fostă polițistă și asistentă medicală. Ea a înființat prima unitate de acest tip în Scoția, în 2003. Atunci, Glasgow era considerată capitala mondială a crimelor.

„Am închis o mulțime de oameni, dar asta nu a schimbat nimic”, spune McCluskey. Scoția a ales, în schimb, să trateze violența ca pe o boală. Omuciderile și agresiunile grave au scăzut drastic, în peste 20 de ani.

Ce rol au avut spitalele în identificarea violenței

Spitalele din Scoția au avut un rol esențial în program, spune McCluskey. Personalul medical a oferit date despre violență, neraportată anterior poliției. Aceste informații au ajutat la identificarea unor momente-cheie de prevenție.

Davidson dezvoltă acum un program similar, în două spitale din Melbourne.

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