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Australia va dubla amenzile pentru companiile care nu respectă interdicția privind accesul copiilor la rețelele sociale

Australia a anunțat că va dubla sancțiunile maxime care pot fi aplicate companiilor din domeniul tehnologiei care nu respectă interdicția privind accesul copiilor cu vârsta de sub 16 ani la rețelele sociale.
Australia va dubla amenzile pentru companiile care nu respectă interdicția privind accesul copiilor la rețelele sociale
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
30 iun. 2026, 09:15, Social
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Decizia vine pe fondul dovezilor tot mai numeroase că interdicția, care a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2025, a avut un efect redus asupra utilizării rețelelor sociale de către adolescenți.

Guvernul din Australia va consolida, în acest sens, și competențele de colectare a informațiilor ale autorității sale de reglementare a internetului, Comisarul pentru eSafety, permițându-i să oblige marile companii să furnizeze dovezi cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să-și creeze un cont, scrie Reuters.

Astfel, companiile care încalcă sistematic interdicția privind accesul copiilor la rețelele sociale riscă o amendă de 68 de milioane de dolari. În prezent, amenda maximă este de 34 de milioane de dolari.

Guvernul a subliniat că eSafety investighează în mod activ posibila nerespectare a interdicției de către cinci mari platforme: Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat și TikTok.

Mecanismele de verificare a vârstei, ocolite

După intrarea în vigoare a interdicției, peste cinci milioane de conturi ale copiilor sub 16 ani din Australia au fost dezactivate sau restricționate.

Totuși, mai multe studii au arătat că mecanismele de verificare a vârstei, precum realizarea unui selfie, sunt ușor de ocolit de către copii și că, în multe cazuri, acestora nu li s-a cerut niciodată să-și dovedească vârsta, mai notează Reuters.

În plus, un studiu publicat săptămâna trecută în British Medical Journal, care a avut un eșantion de 408 adolescenți, arată că 85% dintre copiii din Australia cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani foloseau în continuare rețelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicției.

Două treimi dintre utilizatorii minori au rămas în mediul online declarând că au peste 16 ani sau postând o fotografie pe care platforma a acceptat-o ca fiind a unei persoane de peste 16 ani, se mai arată în studiu.

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