Australia va dubla amenzile pentru companiile care nu respectă interdicția privind accesul copiilor la rețelele sociale

Decizia vine pe fondul dovezilor tot mai numeroase că interdicția, care a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2025, a avut un efect redus asupra utilizării rețelelor sociale de către adolescenți.

Guvernul din Australia va consolida, în acest sens, și competențele de colectare a informațiilor ale autorității sale de reglementare a internetului, Comisarul pentru eSafety, permițându-i să oblige marile companii să furnizeze dovezi cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să-și creeze un cont, scrie Reuters.

Astfel, companiile care încalcă sistematic interdicția privind accesul copiilor la rețelele sociale riscă o amendă de 68 de milioane de dolari. În prezent, amenda maximă este de 34 de milioane de dolari.

Guvernul a subliniat că eSafety investighează în mod activ posibila nerespectare a interdicției de către cinci mari platforme: Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat și TikTok.

Mecanismele de verificare a vârstei, ocolite

După intrarea în vigoare a interdicției, peste cinci milioane de conturi ale copiilor sub 16 ani din Australia au fost dezactivate sau restricționate.

Totuși, mai multe studii au arătat că mecanismele de verificare a vârstei, precum realizarea unui selfie, sunt ușor de ocolit de către copii și că, în multe cazuri, acestora nu li s-a cerut niciodată să-și dovedească vârsta, mai notează Reuters.

În plus, un studiu publicat săptămâna trecută în British Medical Journal, care a avut un eșantion de 408 adolescenți, arată că 85% dintre copiii din Australia cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani foloseau în continuare rețelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicției.

Două treimi dintre utilizatorii minori au rămas în mediul online declarând că au peste 16 ani sau postând o fotografie pe care platforma a acceptat-o ca fiind a unei persoane de peste 16 ani, se mai arată în studiu.