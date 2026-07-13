O nouă specie de plantă a fost descoperită în Australia și este deja în pericol de dispariție

Descoperirea, confirmată prin analize morfologice și genetice, atrage atenția asupra riscului ca specii rare să dispară înainte de a fi recunoscute oficial și protejate, relatează The Independent.

O descoperire făcută în urma unei analize detaliate

Botaniști de la University of New England au identificat oficial o nouă specie de arbust cu flori roz, descoperită într-o zonă restrânsă din nord-estul statului australian New South Wales.

Planta fusese clasificată timp de peste 100 de ani ca aparținând speciei Phebalium nottii, însă cercetările recente au demonstrat că este vorba despre o specie distinctă, denumită Phebalium banyabba.

Noua specie a fost botezată după denumirea folosită de populația indigenă Bandjalang pentru regiunea în care aceasta crește.

Diferențele au fost confirmate prin ADN

Descoperirea a avut loc după ce cercetătorii au colectat un exemplar din apropierea orașului Grafton. Deși la prima vedere planta părea identică cu specia deja cunoscută, analiza detaliată a evidențiat caracteristici diferite.

Oamenii de știință au comparat structura florilor, fructelor și semințelor, iar ulterior au efectuat analize genetice care au confirmat că arbustul reprezintă o specie nouă.

Printre particularitățile identificate se numără calicii acoperiți cu peri deși, lobi florali mai mari și semințe de dimensiuni superioare față de cele ale speciilor înrudite.

Potrivit cercetătorilor, arbustul poate ajunge la aproape doi metri înălțime și produce flori în nuanțe de roz și brun-ruginiu la sfârșitul iernii și în timpul primăverii australe.

Mai puțin de o mie de exemplare au fost găsite în natură

După identificarea noii specii, cercetătorii au încercat să stabilească dimensiunea populației și distribuția acesteia în mediul natural.

Rezultatele arată că Phebalium banyabba a fost identificată doar în două locații, unde au fost numărate 968 de exemplare, dintre care 466 într-un sit și 502 plante mature în cel de-al doilea.

Numărul redus de plante determină specialiștii să considere că specia este vulnerabilă și necesită măsuri de conservare.

Incendiile și schimbările climatice, printre principalele amenințări

Cercetătorii avertizează că noua specie este expusă mai multor riscuri, printre care incendiile de vegetație tot mai frecvente, perioadele de secetă, pășunatul animalelor și arealul extrem de restrâns în care se dezvoltă.

Un alt factor de vulnerabilitate este modul în care planta se regenerează. Spre deosebire de alte specii, aceasta nu reîncolțește după incendii din baza tulpinii, ci depinde exclusiv de semințe pentru a forma noi exemplare.

În aceste condiții, dacă incendiile se repetă la intervale prea scurte, plantele nu au suficient timp pentru a ajunge la maturitate și a produce semințe, ceea ce poate duce la reducerea rapidă a populației.

Studiul subliniază importanța identificării corecte a speciilor de plante, deoarece o clasificare eronată poate întârzia măsurile de protecție și poate ascunde adevărata amploare a amenințărilor cu care acestea se confruntă.