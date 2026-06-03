Proteze dentare, sârmă, cătușe de jucărie. Păsările au început să folosească gunoiul oamenilor pentru a impresiona femelele

Descoperirea i-a surprins pe cercetători și oferă o nouă perspectivă asupra modului în care activitatea umană modifică lumea naturală.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Exeter a descoperit că păsările bowerbird din zonele urbane ale Australiei folosesc tot mai des obiecte fabricate de oameni pentru a-și decora cuiburile speciale de împerechere, potrivit Daily Mail.

Păsările care construiesc adevărate opere de artă

Păsările bowerbird sunt cunoscute pentru comportamentul lor neobișnuit de curtare.

Masculii construiesc structuri complexe numite „bowers”, asemănătoare unor tuneluri decorative realizate din crenguțe și diverse obiecte colorate. Aceste construcții nu sunt folosite pentru creșterea puilor, ci exclusiv pentru atragerea femelelor.

Cu cât decorul este mai impresionant, cu atât șansele masculului de a găsi o parteneră cresc.

Borcane, proteze dentare și cătușe de jucărie

În timpul cercetării, oamenii de știință au descoperit în aceste structuri obiecte care, în mod normal, nu ar trebui să existe în habitatul natural al păsărilor.

Printre cele mai neobișnuite descoperiri s-au numărat borcane de medicamente, proteze dentare fluorescente, bucăți de sârmă, fragmente de sticlă și chiar o pereche de cătușe de jucărie.

Unele dintre aceste obiecte proveneau din apropierea spitalelor, fermelor sau a zonelor locuite de oameni.

Păsările din oraș adună mult mai multe obiecte

Analiza a arătat diferențe importante între păsările din mediul urban și cele din mediul rural.

Păsările care trăiau în apropierea orașului Townsville, din Australia, adunau în medie aproximativ 90 de obiecte pentru decorarea construcțiilor lor, comparativ cu aproximativ 20 în cazul exemplarelor din zonele rurale.

În plus, obiectele alese de păsările urbane erau mai mari, mai colorate și mai strălucitoare.

De ce preferă obiectele create de oameni

Cercetătorii cred că obiectele artificiale oferă culori și contraste mai intense decât cele întâlnite în natură.

Acest lucru ar putea face construcțiile masculilor mai atractive pentru femele, deși studiul nu a demonstrat direct că acestea preferă obiectele umane.

Pentru a testa această ipoteză, cercetătorii au prezentat mai multe obiecte atât păsărilor urbane, cât și celor rurale. Rezultatul a fost clar: ambele grupuri au manifestat o preferință evidentă pentru obiectele fabricate de oameni.

Un semnal de alarmă pentru impactul deșeurilor

Specialiștii spun că descoperirea demonstrează cât de profund influențează activitatea umană comportamentul animalelor sălbatice.

„Studiul nostru arată că disponibilitatea obiectelor de origine umană afectează comportamentul păsărilor bowerbird”, a explicat dr. Laura Kelley, una dintre autoarele cercetării.

Deocamdată, oamenii de știință nu știu dacă aceste schimbări au efecte pozitive sau negative asupra speciei pe termen lung.

Ce îi îngrijorează pe cercetători

Deși păsările par să profite de obiectele colorate abandonate de oameni, cercetătorii avertizează că impactul real asupra ecosistemelor este încă necunoscut.

Materialele plastice, sticla și alte deșeuri pot modifica comportamente dezvoltate de-a lungul a mii de ani și pot influența selecția partenerilor, reproducerea și adaptarea speciilor.

Descoperirea reprezintă încă un exemplu al modului în care activitatea umană schimbă natura în cele mai neașteptate moduri.