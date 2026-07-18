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După 27 de ani, unul dintre cele mai vechi recorduri mondiale din atletism a fost doborât. Performanța lui Josh Kerr

Alergătorul britanic Josh Kerr a doborât sâmbătă, la o etapă a Diamond League desfășurată la Londra, recordul mondial la proba masculină de o milă, care data de 27 de ani.
După 27 de ani, unul dintre cele mai vechi recorduri mondiale din atletism a fost doborât. Performanța lui Josh Kerr
Foto: facebook/European Athletics
Cosmin Pirv
18 iul. 2026, 18:59, Sport
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Josh Kerr a înregistrat un timp de 3 minute și 42,66 secunde, potrivit AP.

El a depășit astfel recordul marocanului Hicham El Guerrouj, de 3 minute și 43,13 secunde, stabilit la Roma în 1999.

Kerr a dominat cursa de sâmbătă și a terminat cu un avans de puțin peste trei secunde față de americanul Yared Nuguse, care a înregistrat timpul de 3:45,69.

Josh Kerr: „Eram doar eu, pantofii mei și pista”

Susținerea publicului pe măsură ce se apropia de record a fost „pur și simplu incredibilă”, a declarat Kerr pentru BBC.

„Eram doar eu, pantofii mei și pista”, a spus el.

Josh Kerr a doborât sâmbătă recordul mondial la proba masculină de o milă.

Cel mai bun timp anterior al lui Kerr, în vârstă de 28 de ani, era de 3:45,34, înregistrat în 2024.

Cursa de o milă are un statut iconic în istoria atletismului, bariera de patru minute fiind depășită în 1954 de un alt alergător britanic, Roger Bannister.

Kerr a câștigat medalia de argint la proba de 1.500 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

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