Prima pagină » Social » Două căprioare ținute ilegal în captivitate au fost salvate în Sibiu. Animalele au ajuns la Grădina Zoologică

Două căprioare ținute ilegal în captivitate au fost salvate în Sibiu. Animalele au ajuns la Grădina Zoologică

Două exemplare adulte de căprior, ambele femele, care erau ținute ilegal în captivitate pe o proprietate privată din localitatea Porumbacu de Sus, județul Sibiu, au fost salvate de polițiști.
Două căprioare ținute ilegal în captivitate au fost salvate în Sibiu. Animalele au ajuns la Grădina Zoologică
Sursa foto: IPJ Sibiu
Oana Antipa
07 iul. 2026, 17:14, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cele două animale au fost transferate la Grădina Zoologică Sibiu, unde vor beneficia de îngrijire de specialitate.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, animalele au fost descoperite în urma unor percheziții desfășurate la data de 6 iulie, de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de braconaj cinegetic.

Cele două căprioare au fost identificate într-un țarc amenajat pe proprietatea verificată, unde erau ținute în captivitate fără drept. În urma intervenției, acestea au fost ridicate de polițiști.

Animalele vor fi îngrijite la Grădina Zoologică Sibiu

Reprezentanții IPJ Sibiu au anunțat că, în cursul zilei de marți, cele două animale au fost predate Grădinii Zoologice Sibiu, unde vor beneficia de îngrijiri de specialitate într-un mediu sigur și adaptat nevoilor lor.

Polițiștii continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru braconaj cinegetic, urmând să stabilească toate împrejurările în care animalele au ajuns să fie capturate și ținute în captivitate.

Braconajul, infracțiune sancționată de lege

Braconajul cinegetic este sancționat de legislația din România și include, în funcție de circumstanțe, capturarea, deținerea sau uciderea ilegală a exemplarelor din fauna sălbatică. Autoritățile atrag atenția că animalele sălbatice beneficiază de protecție legală, iar capturarea sau ținerea lor în captivitate fără autorizațiile prevăzute de lege constituie infracțiune.

În ultimii ani, polițiștii și reprezentanții autorităților de mediu au desfășurat mai multe acțiuni pentru combaterea braconajului și a traficului ilegal de animale sălbatice, fenomen care afectează biodiversitatea și echilibrul ecosistemelor.

Potrivit legislației în vigoare, exemplarele din fauna sălbatică pot fi deținute în captivitate doar în condițiile și cu autorizațiile prevăzute de lege. În cazurile în care sunt descoperite animale ținute ilegal, acestea pot fi confiscate și relocate în centre specializate, unde beneficiază de îngrijire și monitorizare.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
Sistemul antiGRINDINĂ naște dispute! În lipsa unui Guvern cu puteri depline, programul nu poate fi aprobat. Viticultorii cer salvarea culturilor
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Merită să plătești 593 de lei pe an pentru parcarea din Sectorul 4? Ce primești, ce nu primești și unde poți parca de fapt
Libertatea
Ce înseamnă dacă plouă la botez, potrivit tradițiilor populare. Semnul pe care bătrânii îl considerau de bun augur
CSID
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da