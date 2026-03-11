Guvernul australian acordă azil altor doi membri ai echipei de fotbal feminin a Iranului

Ministrul australian de interne, Tony Burke, a anunțat miercuri că o jucătoare și un membru al staffului echipei au primit vize umanitare în Australia. Decizia vine după ce, cu o zi înainte, alte cinci jucătoare primiseră deja azil.

Burke a precizat că autoritățile australiene au avut discuții individuale cu majoritatea membrilor echipei pe aeroportul din Sydney, înainte ca delegația să părăsească țara și a anunțat că au posibilitatea de a obține o viză umanitară care poate deschide ulterior calea către rezidență permanentă

„Dacă doreau să primească o viză umanitară pentru Australia, care ar fi deschis calea către o viză permanentă, aveam documentele pregătite pentru a fi completate imediat. Ne-am asigurat că nu există grabă, nu există presiune. Totul a fost legat de asigurarea demnității acelor persoane pentru a face o alegere”, a transmis ministrul, citat de Reuters.

Incidentul care a declanșat întregul proces a fost refuzul mai multor jucătoare care au refuzat să cânte imnul Iranului la un meci, desfășurat în Australia, în cadrul Cupei Asiei.

Pe fondul războiului și al protestului sportivelor, presa iraniană le-a catalogat drept „trădătoare”, însă procurorul general din Iran a transmis însă că membrii rămași ai echipei sunt invitați să revină în țară „cu pace și încredere”.