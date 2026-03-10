Australia va trimite rachete și un avion de supraveghere pentru a ajuta la apărarea Golfului

„Conflictul iranian din Orientul Mijlociu a început cu puțin peste o săptămână în urmă, iar atacurile de represalii ale Iranului continuă să se intensifice, ajungând deja la o amploare și o gravitate fără precedent. Douăsprezece țări din regiune, de la Cipru până la Golful Persic, continuă să fie ținta atacurilor”, a declarat Albanese într-o conferință de presă marți, potrivit Al Jazeera.

El a spus că Forțele Aeriene Regale Australiene vor trimite un avion de supraveghere E7A Wedgetail și personal de sprijin pentru a „proteja și securiza spațiul aerian deasupra Golfului” în următoarele patru săptămâni și pentru a ajuta regiunea în „autoapărarea colectivă”.

Australia va trimite, de asemenea, rachete aer-aer avansate cu rază medie de acțiune în Emiratele Arabe Unite, a spus el, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Albanese a menționat cei 115.000 de australieni care trăiesc în Orientul Mijlociu, dintre care 24.000 în EAU, ca un factor major în spatele desfășurării de mijloace militare.

„Nu întreprindem acțiuni ofensive împotriva Iranului”

„A ajuta australienii înseamnă, de asemenea, a ajuta Emiratele Arabe Unite și alte națiuni din Golf să se apere împotriva atacurilor neprovocate”, a declarat el reporterilor, subliniind că desfășurările au scopuri exclusiv defensive.

„Guvernul meu a fost clar: nu întreprindem acțiuni ofensive împotriva Iranului și suntem clari că nu desfășurăm trupe australiene pe teren în Iran”, a spus prim ministrul Australiei.

Aproximativ 2.600 de australieni au părăsit Orientul Mijlociu de săptămâna trecută, a spus Albanese, dar rămân „provocări semnificative” în ceea ce privește ajutorarea celor care doresc să plece, dar rămân în regiune.

Opoziția critică decizia

Anunțul prim-ministrului a fost imediat criticat de partidul de opoziție Verzii, care a afirmat că Australia riscă să fie implicată într-un alt „război etern” condus de SUA.

Australia s-a alăturat invaziilor conduse de SUA în Afganistan și Irak în 2001 și 2003 și a pierdut peste 50 de soldați în timpul conflictelor, potrivit Australian War Memorial.

Senatoarea Larissa Waters, membră a partidului Verzilor, a declarat că se teme că mai multe vieți australiene sunt în pericol odată cu anunțarea desfășurării trupelor, care, potrivit guvernului condus de Partidul Laburist, va fi însoțită de 85 de soldați australieni.

„Australienii nu vor să fie târâți în războiul ilegal al lui Trump și Netanyahu împotriva Iranului. Partidul Laburist nu ar trebui să trimită trupe pentru a ajuta o armată care a ucis 150 de elevi într-un bombardament asupra unei școli primare. Acest lucru nu va face decât să escaladeze un conflict ilegal care deja scapă de sub control și va lăsa Australia prinsă într-un alt război etern”, a declarat Waters marți.

„Cererile lui Trump și Netanyahu continuă să crească”

„În fiecare zi, cererile lui Trump și Netanyahu față de Australia continuă să crească. Ieri a fost realimentarea avioanelor de spionaj americane, astăzi un avion de recunoaștere și rachete, iar mâine ar putea fi și mai multe trupe. Partidul Laburist nu are limite când vine vorba de a-i mulțumi pe Donald Trump și Benjamin Netanyahu”, a spus ea, referindu-se la președintele american și, respectiv, la prim-ministrul israelian.

Albanese a declarat separat marți că Canberra a acordat oficial azil celor cinci membre ale echipei feminine de fotbal a Iranului, care se aflau în vizită în Australia pentru Cupa Asiei Feminină 2026 a Confederației Asiatice de Fotbal, în Queensland.

Albanese a spus că femeilor li s-au eliberat vize umanitare și au fost mutate într-un loc sigur, cu ajutorul Poliției Federale Australiene.

„Australienii au fost mișcați de soarta acestor femei curajoase. Aici sunt în siguranță și ar trebui să se simtă ca acasă”, a declarat Albanese.