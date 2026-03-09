Australia introduce verificarea vârstei pentru chatboturi AI, jocuri pentru adulți și motoare de căutare

Autoritățile australiene au adoptat așa-numitele „Age-Restricted Material Codes”, reguli care obligă platformele online să verifice vârsta utilizatorilor înainte de a permite accesul la conținut considerat nepotrivit pentru copii, scrie Euronews. Aceste restricții vizează materiale cu violență extremă, pornografie, conținut despre automutilare, suicid sau tulburări alimentare. Legea intră în vigoare în această săptămână și se aplică unui număr larg de servicii digitale.

În practică, verificarea vârstei va fi necesară pentru achiziții din magazinele de aplicații, pentru jocuri video clasificate 18+, pentru site-uri cu conținut exclusiv pentru adulți și pentru anumite funcții ale motoarelor de căutare.

Chatboturile AI intră și ele sub incidența regulilor

Noile reglementări vizează și chatboturile de inteligență artificială capabile să genereze conținut sexual explicit sau violent. Platformele care oferă astfel de funcții vor trebui să confirme că utilizatorii au cel puțin 18 ani. Verificarea se poate face fie în momentul autentificării, fie atunci când solicită generarea unor astfel de materiale.

Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a preveni accesul minorilor la conținut sensibil generat de inteligența artificială. Comisarul australian pentru siguranță online, Julie Inman Grant, a descris noile reguli drept o măsură „de bun-simț”, care extinde în mediul digital protecțiile existente în viața reală.

„Nu permitem copiilor să intre în baruri, magazine de alcool sau cazinouri. Dar în spațiul online, unde își petrec mult timp, astfel de protecții nu existau”, a explicat ea. Potrivit noilor reguli, dacă un copil caută pe internet informații despre sinucidere sau automutilare, primele rezultate afișate vor fi linii de ajutor și resurse de sprijin.

Australia, printre cele mai stricte reguli pentru internet

Australia a devenit deja unul dintre statele cu cele mai stricte reguli privind accesul copiilor la internet. În decembrie 2025, țara a introdus o măsură fără precedent la nivel global: interzicerea creării de conturi pe rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Restricția se aplică platformelor precum Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Twitch sau Reddit.

Decizia Australiei a declanșat dezbateri similare în mai multe state europene, inclusiv în Regatul Unit, Franța, Spania, Italia și Germania. În acest moment, se analizează atent posibilitatea unor măsuri asemănătoare pentru protecția minorilor online.