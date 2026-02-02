Snapchat a blocat sute de mii de conturi de minori în Australia

Platforma a îndemnat autoritățile australiene să oblige magazinele de aplicații să verifice vârsta utilizatorilor ca „garanție suplimentară” pentru prima represiune la nivel mondial, potrivit AFP.

Platforme precum Snapchat, Meta, TikTok și YouTube trebuie să împiedice utilizatorii minori să dețină conturi în conformitate cu legislația, care a intrat în vigoare pe 10 decembrie. Companiile riscă amenzi de 49,5 milioane de dolari australieni (34 de milioane de dolari americani) dacă nu iau „măsuri rezonabile” pentru a se conforma.

Autoritatea de reglementare online eSafety din Australia a raportat luna trecută că giganții tehnologici au blocat deja 4,7 milioane de conturi, obținând „rezultate semnificative”.

Până la sfârșitul lunii ianuarie, Snapchat a declarat că a blocat sau dezactivat 415.000 de conturi Snapchat din Australia aparținând unor persoane sub 16 ani. „Continuăm să blocăm tot mai multe conturi zilnic”, se arată într-un comunicat online.

Legea lasă, însă, „lacune semnificative”, a declarat Snapchat, argumentând că tehnologia de estimare a vârstei a fost precisă doar cu o precizie de doi până la trei ani. „În practică, aceasta înseamnă că unii tineri sub 16 ani ar putea ocoli protecțiile, ceea ce ar putea duce la garanții reduse, în timp ce alții peste 16 ani ar putea pierde accesul în mod incorect.”

Se verifică vârsta utilizatorilor

Snapchat s-a alăturat programului Meta al miliardarului Mark Zuckerberg, cerând Australiei să impună magazinelor de aplicații să verifice vârsta utilizatorilor înainte de a permite descărcările.

„Crearea unui sistem centralizat de verificare la nivelul magazinelor de aplicații ar permite o protecție mai consistentă și bariere mai mari în calea eludării legii”, a declarat Snapchat.

Platforma a declarat că nu crede că o interdicție totală este abordarea corectă.

Snapchat a declarat că înțelege obiectivele Australiei și dorește să protejeze oamenii online, dar nu este de acord că platforma sa ar trebui să fie acoperită de interdicția privind rețelele sociale.

„În cazul Snapchat – care este în principal o aplicație de mesagerie folosită de tineri pentru a rămâne conectați cu prietenii apropiați și familia – nu credem că izolarea adolescenților de aceste relații îi face mai în siguranță, mai fericiți sau altfel mai bine”, se arată în comunicat.