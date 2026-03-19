Cetățenii greci din Orientul Mijlociu care au câini și pisici, repatriați cu un zbor special

Zborul companiei Aegean a fost organizat de guvern, cu plecare din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, a transportat 45 de animale de companie și 101 de persoane, potrivit Euronews.

„Animalele noastre de companie nu sunt simple bagaje, ele sunt parte din familia noastră”, a declarat Nikos Chrysakis, Secretarul Special pentru Protecția Animalelor din cadrul Ministerului de Interne al Greciei.

Oficialul a declarat că Ministerele de Interne și Externe au muncit zile bune „pentru a avea acest rezultat bun, pentru ca animalele, dar și oamenii să se întoarcă acasă în siguranță”.

În urma războiului din Orientul Mijlociu, țările au fost forțate să-și închidă spațiul aerian, din cauza atacurilor, iar mii de zboruri au fost anulate, mai ales în aeroporturile din Dubai și Qatar.

https://youtu.be/DAyyJ8Rsero?si=AoKC8eEl9nRI2mZJ

Zborurile cu animale de companie sunt mai dificil de găsit

Danai Koukoulomati, o femeie care s-a întors în Grecia alături de motanul său, Muay Thai, a precizat că i-a fost greu să găsească zboruri care să-i permită să fie însoțită de animăluț, indiferent dacă animăluțul este transportat în cabină sau la bagaje.

„Este foarte dificil să zbori din țară cu animăluțele tale. Pentru mine, motanul meu este familia mea și nu am de gând să-l las în urmă”, a declarat Danai.

Femeia a precizat că, în timpul exploziilor din Arabia Saudită, motanul său a fost mai „stoic” decât ea, povestind că „el doar se ascundea în baie și atât”. „Eu nu am fost la fel de calmă ca motanul meu, trebuie să iau niște lecții de la el”, a recunoscut femeia.

Alexandra Papayanis, o altă femeie, care a trăit în Dubai în ultimii 5 ani s-a întors în Grecia alături de cățelul ei, Sirtaki, numit după un dans tradițional grecesc, dar și de un al doilea câine pe care l-a adus pentru o prietenă. Și ea a recunoscut că a fost mai greu să găsească zboruri de evacuare care permit transportul animalelor.

„În aceste circumstanțe extrem de dificile, provocarea cu care ne confruntăm este aceea de a ne aduce înapoi câinii și pisicile”, a declarat ea, precizând că este „fantastic” că s-a putut întoarce în Grecia alături de cățelul ei.

De asemenea, o altă femeie, Maria Theochari, a precizat că a fost de neconceput să părăsească Dubaiul fără cățelușa sa, Matisse.

„O iubesc pe Matisse la fel ca pe copiii mei. Este importantă pentru mine”, a explicat femeia.