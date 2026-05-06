„Da, mă voi dedica acestei cauze”. Un robot umanoid a devenit călugăr budist

Robotul călugăr înalt de 130 de centimetri, numit Gabi, și-a făcut prima apariție publică la Templul Jogye din Seul, Coreea de Sud, miercuri, cu ocazia pregătirilor pentru ziua de naștere a lui Buddha, potrivit LeFigaro.

Îmbrăcat într-o rochie budistă tradițională și încălțat cu pantofi negri, el a stat în fața călugărilor, și-a asumat angajamentul religios și a răspuns „Da, mă voi dedica acestei cauze” când unul dintre ei i-a cerut să se dedice budismului prin împreunarea mâinilor.

În timpul ceremoniei, Gabi a primit, de asemenea, un rozariu pe care i l-a pus la gât unul dintre călugări.

Potrivit oficialilor templului, robotul ar putea participa în viitor la ceremonii și activități educaționale legate de budism.

Nu este prima dată când un robot este folosit într-un context religios: în februarie, oamenii de știință japonezi au prezentat un automat numit Buddharoid, capabil, potrivit acestora, să ofere sfaturi spirituale.