Ce simt pisicile când le pupi. Adevărul pe care mulți stăpâni nu vor să îl audă

Pisicile nu înțeleg ce sunt săruturile și le pot percepe ca pe o intruziune bruscă în spațiul lor personal. Deși gestul vine din iubire, pentru feline poate fi o sursă de stres.
Andreea Tobias
06 mai 2026, 17:08, Știrile zilei

Oamenii simt adesea un impuls puternic de a copleși pisicile cu mângâieri. Specialiștii numesc această stare „agresivitate drăgăstoasă”, o descărcare bruscă de tandrețe provocată de trăsăturile fizice ale felinelor, scrie Il Messaggero.

Problema apare când acest impuls se traduce în pupat. Pentru oameni, este gestul de afecțiune cel mai natural. Pentru pisici, nu înseamnă nimic.

De ce pisicile nu apreciază pupatul

Pisicile nu au noțiunea de sărut. Nu pot înțelege gestul și îl percep uneori ca pe o apropiere bruscă și nedorită.

Dacă pisica este luată brusc în brațe, se va concentra pe trauma cauzată de diferența de înălțime. Nu va percepe gestul ca pe unul tandru. Poate reacționa cu un suflu sau o zgârietură, după care va fugi.

Există și pisici care acceptă pupatul în mod pasiv. Se întâmplă mai ales când sunt foarte relaxate. Nu înțeleg gestul, dar îl tolerează.

Semnalele de stres pe care trebuie să le recunoști

Pisica nu își ascunde sentimentele negative. Dacă felina evită privirea, întoarce capul sau încearcă să se îndepărteze, este un semnal clar. Renunță la mângâiere înainte ca situația să devină agresivă.

O abordare mai blândă și mai lentă ajută pisica să înțeleagă intenția. Mișcările bruște sunt întotdeauna contraproductive.

Cum își arată pisica afecțiunea, de fapt

Felinele nu manifestă dragostea prin contact fizic direct. Apropierea în spațiu este primul semn. Dacă pisica te așteaptă la ușă sau alege să se odihnească în aceeași cameră cu tine, acestea sunt gesturi de afecțiune reale.

Lingerea nasului nu este un sărut. Pisica încearcă să înțeleagă dacă ai mai interacționat social cu alte animale. Este un comportament de tip grooming, pe care felinele îl practică asupra lor, asupra altor pisici și rareori asupra oamenilor.

