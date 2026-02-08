Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor

Clipitul lent și deliberat pe care ți-l oferă pisica nu este un gest întâmplător sau un semn de somnolență.

Specialiștii în comportamentul animalelor spun că este un semnal clar de încredere, siguranță și conexiune emoțională, potrivit GlobalEnglishEditing.

Înțelegerea acestui gest subtil îi poate ajuta pe proprietari să construiască relații mai puternice cu pisicile lor.

Știința din spatele clipitului lent

Cercetătorii se referă adesea la clipitul lent drept „sărutul pisicii”. Din perspectiva comportamentului animal, închiderea ochilor în preajma altei ființe semnalează vulnerabilitate, nu amenințare.

Atunci când pisicile se simt tensionate sau în defensivă, ochii li se măresc și pupilele se dilată.

Clipitul lent, în schimb, apare atunci când pisica este relaxată și se simte în siguranță.

Un studiu din 2020 realizat de Universitatea din Sussex a confirmat că pisicile tind să clipească lent înapoi atunci când oamenii fac acest gest primii.

Cercetătorii au constatat și că această interacțiune stimulează reacții emoționale pozitive atât la pisici, cât și la oameni.

Unii oameni de știință cred că acest comportament poate declanșa eliberarea de oxitocină, hormon asociat cu atașamentul și încrederea.

Ce îți comunică de fapt pisica

Un clipit lent este un semn clar de afecțiune și confort. Pisica îți transmite că nu te percepe ca pe o amenințare și că se simte în siguranță în prezența ta.

Gestul funcționează și ca mecanism de detensionare. Pisicile îl folosesc pentru a menține calmul și a preveni tensiunile în interacțiunile sociale.

Mulți proprietari observă mai des acest comportament atunci când atmosfera din casă este liniștită.

Pisicile tind să reflecte stările emoționale, consolidând momentele de calm prin acest semnal.

Cum să răspunzi folosind „limbajul pisicii”

Oamenii pot răspunde prin același gest: clipitul lent. Acest lucru presupune un contact vizual blând, închiderea lentă a ochilor pentru câteva secunde, apoi redeschiderea lor.

Este indicat să eviți privitul fix, care poate fi perceput ca intimidant. Întoarcerea ușoară a capului între clipiri face interacțiunea mai delicată.

Când pisica îți răspunde cu un clipit lent, ea reacționează la mesajul tău de încredere.

În timp, acest schimb poate deveni o rutină tăcută de reasigurare reciprocă.

Când clipitul lent semnalează stres

Clipitul lent poate apărea și în situații stresante. Pisicile îl pot folosi pentru a se calma în contexte noi sau inconfortabile.

Contextul este esențial. O pisică relaxată care clipește de pe canapea își arată afecțiunea, în timp ce una aflată într-o cușcă de transport se poate liniști singură.

Recunoașterea diferenței îi ajută pe proprietari să reacționeze adecvat, oferind alinare sau spațiu, după caz.

De ce contează acest gest aparent mărunt

Clipitul lent arată cât de mult se bazează pisicile pe comunicarea non-verbală.

Învățarea acestor semnale aprofundează înțelegerea și întărește relația cu animalul de companie.