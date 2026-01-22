Câinele tău mănâncă iarbă? Ce înseamnă și când ar trebui să te îngrijorezi

Mulți stăpâni intră în panică atunci când își văd câinele mâncând iarbă, presupunând adesea că este un semn de boală.

Potrivit medicului veterinar Nicole Rous, acest comportament este, de cele mai multe ori, normal și doar ocazional un motiv de îngrijorare, potrivit Express.

Curiozitate, plictiseală și instincte ancestrale

Într-un videoclip publicat pe TikTok, dr. Rous explică faptul că unul dintre cele mai frecvente motive pentru care câinii mănâncă iarbă este simpla curiozitate sau plictiseala.

Câinii își explorează în mod natural mediul cu ajutorul gurii, mai ales atunci când nu sunt suficient stimulați în timpul plimbărilor sau al timpului petrecut afară.

O altă explicație ține de comportamentul evolutiv.

Dr. Rous notează că strămoșii câinilor consumau probabil și materie vegetală ca parte a dietei lor.

Mâncatul ierbii în prezent poate reflecta o căutare instinctivă de fibre sau material vegetal, chiar dacă, din punct de vedere nutrițional, câinii moderni nu mai au nevoie de acestea.

Stomac deranjat și alinare digestivă

Consumul de iarbă este adesea asociat cu disconfort digestiv, iar în unele cazuri această legătură este reală.

Unii câini mănâncă iarbă atunci când se simt greață, iar acest lucru poate duce uneori la vărsături care aduc o ușoară alinare pe termen scurt.

Dr. Rous îi sfătuiește pe proprietari să fie atenți la semne precum letargia sau vărsăturile repetate care însoțesc acest comportament.

Dacă un câine mănâncă frecvent iarbă și pare să nu se simtă bine, este recomandată o vizită la medicul veterinar.

Problemele digestive persistente pot indica afecțiuni care necesită tratament.

Posibile carențe nutriționale

Un alt motiv pentru care câinii pot consuma iarbă sau chiar pământ este căutarea unor minerale de care dieta lor ar putea fi deficitară.

Deși hrana comercială de calitate este, în general, echilibrată, câinii mofturoși sau cei cu diete restrictive pot manifesta acest comportament.

Când ar trebui să se îngrijoreze stăpânii

Dr. Rous îi liniștește pe proprietari, explicând că ronțăitul ocazional de iarbă la un câine altfel sănătos este, de regulă, inofensiv.

Totuși, dacă mâncatul ierbii devine frecvent și este însoțit de schimbări de comportament sau simptome digestive, este indicată o discuție cu medicul veterinar.