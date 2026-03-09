Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea 

Forever chemicals și efectele lor asupra corpului

Ridurile și liniile de expresie ne arată vârsta pe exterior, dar anumite substanțe sintetice din casă afectează țesuturile interne și accelerează îmbătrânirea biologică. Cercetările indică că bărbații de vârstă mijlocie sunt cel mai vulnerabili, scrie NYPost.

Un studiu din Shanghai a analizat substanțele per- și polifluoroalchilice, cunoscute drept PFAS sau „forever chemicals”. Cercetătorii s-au concentrat pe două chimicale, PFNA și PFOSA, și au identificat markeri de îmbătrânire biologică și dezechilibre în metabolismul lipidic.

Expunerea la aceste chimicale inhibă capacitatea organismului de a regla inflamația, de a repara ADN-ul și de a metaboliza proteinele. S-a constatat și o senescență celulară mai mare, adică oprirea diviziunii celulare. Alte studii au arătat că inflamația cauzată de PFAS poate duce la leziuni tisulare, disfuncții musculare, probleme mitocondriale și declin metabolic sistemic.

Studiul american și diferențele de gen

Cercetătorii au analizat probele de sânge a 326 de persoane în cadrul US National Health and Nutrition Examination Survey (1999–2000). PFNA și PFOSA erau prezente la aproape 95% dintre participanți. Nivelurile ridicate de PFNA la bărbații între 50 și 64 de ani au fost asociate cu o îmbătrânire epigenetică mai rapidă decât la femeile de aceeași vârstă, fără o explicație clară. Posibile cauze includ stilul de viață, dar diferența de gen nu este complet explicată.

PFAS au fost dezvoltate în anii 1940 și introduse pentru consumatori în anii 1950, datorită proprietăților rezistente la apă, grăsimi și căldură. Le regăsim astăzi în pelerinele de ploaie, tigăile antiaderente, tapițerie și ambalaje alimentare. Ele nu se descompun ușor, carbonul-fluor din structura lor putând persista peste 1000 de ani.

Expunerea la PFAS este asociată cu creșterea colesterolului, eficiență redusă a vaccinurilor, afecțiuni hepatice, hipertensiune indusă de sarcină, preeclampsie, greutate mică la naștere și risc crescut de cancer renal sau testicular. Chiar și alternativele mai noi PFNA și PFOSA nu par să fie sigure pentru anumite grupuri de populație.

Până la reglementări mai stricte, specialiștii recomandă să limităm consumul de alimente ambalate și să evităm încălzirea în cuptorul cu microunde a recipientelor de tip fast-food. Prezența „forever chemicals” în apă, ploaie și sânge poate face organismul mai vulnerabil la boli în anii care preced bătrânețea, când apar schimbări biologice și vulnerabilități crescute, cum ar fi boli cardiovasculare, tulburări metabolice și degenerare tisulară timpurie.