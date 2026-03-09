Cum arată cel mai periculos tunel rutier din lume: nu are lumini, marcaje și ventilație, este plin de gropi și infiltrații

Cel mai întunecat și periculos tunel din lume este Anzob din Tadjikistan, potrivit Express. Cunoscut și sub numele de „Tunelul Morții”, este situat pe autostrada M34, la o altitudine de 2.700 de metri.

Tunelul Anzob leagă Dușanbe, capitala țării, și Khujand, al doilea oraș ca mărime al țării, și a fost construit în 2006 pentru a susține traficul intens. În prezent, este folosit de mii de mașini în fiecare zi.

Tunelul de cinci kilometri nu are sisteme de lumini și ventilație. Practic, obiectivul întunecat este plin cu fum gros de la mașini, ceea ce face ca respirația să fie „grea și dureroasă”, au explicat experții de la Dangerous Roads.

Pasajul subteran are gropi uriașe, unele pline cu apă din cauza infiltrațiilor. De asemenea, nu există semafoare și semnalizare rutieră cei mai mulți șoferi alegând să circule pe mijloc pentru a nu se lovi de pereți. În plus, la jumătatea tunelului, apa inundă drumul ca urmare a unei defecțiuni inginerești.

Ce spun șoferii despre tunel

Cei mai mulți șoferi vorbesc despre o experiență terifiantă.

„Tunelul este întunecat și periculos, cu aproape nicio lumină în interior și este sufocant, deoarece nu există ventilație în afară de un singur ventilator”, a relatat un șofer.

Localnicii susțin că mai multe persoane au murit în interiorul tunelului din cauza accidentelor și a intoxicării cu monoxid de carbon.

„Mașinile, camioanele care vin din sens opus ies la iveală din întuneric, făcând semn cu farurile pentru ca ceilalți șoferi să se dea la o parte”, a spus altul.

„Am trecut prin acest tunel de două ori fără efecte negative, în afară de frică! Traficul este în ambele sensuri, iar întunericul și lipsa ventilației au fost înfricoșătoare, dar am supraviețuit. Drumul a fost pitoresc și fabulos și a meritat riscul”, a precizat alt șofer.

Tunelul a fost parțial renovat în 2018, prin adăugarea de sisteme de drenaj și repararea gropilor, dar are nevoie de numeroase îmbunătățiri suplimentare.