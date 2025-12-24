Cel mai lung tunel feroviar din lume va trece prin mijlocul unui munte și va lega două orașe europene. Prețul: 25 de miliarde de euro

Un tunel uriaș va străbate centrul Munților Alpi pentru a conecta cele două țări europene și a reduce timpul de călătorie cu mai mult de jumătate. Utilajele de găurit uriașe vor realiza un tunel lung de 57,5 de kilometri pentru a lega rețelele feroviare de mare viteză din Franța și Italia. Linia va conecta marile orașe Lyon și Torino, potrivit Express.

Calea ferată de mare viteză Torino-Lyon va reduce cu două ore călătoria cu trenul, care în prezent durează 3 ore și 47 de minute și care traversează Mont Cenis la altitudini de aproximativ 1.300 de metri. Pentru a traversa muntele, trei locomotive trebuie să tragă vagoanele, iar garniturile trec prin tunelul feroviar Fréjus, care nu mai îndeplinește standardele de siguranță actuale.

Tunel direct prin Alpi

În schimb, viitorul tunel, cunoscut și sub numele de Tunelul de bază Mont d’Ambin, va permite trenurilor să călătorească direct prin centru, cu puncte de intrare în Valea Susei din Piemont și Maurienne din Savoia. Trenurile de marfă vor putea transporta încărcături mai grele, iar viteza de deplasare între cele două țări va fi de 100 km/h.

Viitorul tunel va contribui și la reducerea poluării. Experții estimează că traficul aerian se va reduce, deoarece pasagerii vor opta pentru călătoriile cu trenul. De asemenea, se va reduce traficul rutier în special cel care implică transportul de mărfuri deoarece, de obicei, companiile din domeniu optează pentru călătoriile cu trenul în locul camioanelor.

Atunci când va fi gata, obiectul va deveni cel mai lung tunel feroviar din lume, depășind Tunelul Gotthard din Elveția, de 57,1 km. Dificultatea realizării proiectului crește valoarea lucrării. În cea mai adâncă secțiune, tunelul va avea deasupra sa un versant de peste 2.200 de metri.

Potrivit directorului de proiect TELT, Alexandre Heim, există 14 tipuri diferite de condiții de teren de-a lungul traseului, care sporesc complexitatea lucrării. Dacă pe partea franceză este teren afânat, în Italia sunt roci de diferite tipuri.

Toate acestea au dus la un cost uriaș pentru ambele țări. Se estimează că linia ferată de mare viteză Torino-Lyon, lungă de 270 km, va costa în total 25 de miliarde de euro. Tunelul de 57,5 km de sub Alpi va reprezenta o mare parte din costul întregului proiect.

În 2016, Franța și Italia au ajuns la un acord pentru a începe construcția tunelului. În prezent, toate cele patru tuneluri de acces, trei în Franța și unul în Italia, sunt construite. Tunelul internațional, care reprezintă cea mai dificilă parte a proiectului, este în lucru. Se preconizează că va fi finalizat până în 2033.