Stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii: A patra secțiune a noii plăci de beton a fost turnată

Daniel Băluță a anunțat, vineri seara, pe Facebook, că lucrările de refacere a Planșeului Unirii continuă în ritm susținut.

„Constructorii au turnat astăzi a patra secțiune a noii plăci de beton din Piața Unirii. Pentru realizarea acesteia (lățime de 32 metri, lungime de 22 de metri și grosime de 1,4 metri), au fost folosiți 432 de metri cubi de beton”, spune primarul.

Edilul anunță, totodată, că de săptămâna viitoare vor începe pregătirile și pentru turnarea celei de-a cincea secțiuni a noului planșeu, iar în paralel, continuă lucrul și în celelalte zone ale șantierului.