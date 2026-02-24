Ciprian Ciucu, răspuns la atacurile lui Daniel Băluță după ședința CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat marți, într-un mesaj pe Facebook, după declarațiile făcute în ședința Consiliului General de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Băluță a acuzat probleme grave în sistemul de termoficare și a spus că există impedimente de zeci de ani legate de presiune, temperatura și debitul apei calde în Capitală. El a punctat că situațiile se datorează lipsei răspunderii instituțiilor care ar trebui să controleze calitatea serviciului.

Ciucu a declarat că proiectul de hotărâre propus de PSD implică „populisme vecine cu iresponsabilitatea” și nu oferă soluții reale pentru problemele existente.

El a afirmat că astfel de acțiuni nu ajută administrația și nici locuitorii Bucureștiului.

„Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru. În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Și-au făcut și tricouri pentru circ, nu pentru soluții reale”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Edilul a declarat, de asemenea, că proiectul privind termoficarea nu poate fi pus în aplicare: „Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment, totul este doar o mascaradă regizată”.

„S-au cocoțat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, și, în loc să vină cu soluții care să îl echilibreze, instigă populația să nu plătească facturile. Ceea ce are potențialul de a-l destabiliza și mai mult și ar putea duce la colapsul acestuia și la imposibilitatea de a asigura apa caldă și căldura în anii următori”, a mai spus Ciucu.

El a susținut că proiectul „Nu primești, nu plătești” al PSD nu aduce nimic nou, pentru că regulile de facturare există deja și sunt aplicate în prezent. Potrivit primarului, consumatorii plătesc exact energia termică primită.

„Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. Populația nu plătește ceea ce nu primește”, a explicat acesta.

„Dacă primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc energia termică necesară pentru a încălzi apa de la aproximativ 5 grade până la 30 de grade. Altfel spus, dacă apa e călâie, e plătită ca fiind călâie. La fel este și în cazul căldurii din calorifere”, a precizat el.

Ciprian Ciucu a mai spus că există deja mecanisme prin care cetățenii din București pot primi compensații atunci când serviciile nu sunt livrate la parametrii normali.

„În plus, conform contractului în vigoare, cetățeanul poate primi compensații, la cerere. Dacă un bloc a primit apă caldă la 30 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferența până la 50 de grade se transformă într-un bonus pentru următoarea factură”, a explicat edilul.

Primarul Capitalei a susținut, de altfel, că proiectul nu poate fi aplicat nici din punct de vedere legal și a enumerat mai multe motive.

„Contractul de delegare aparține ADITBI, nu Primăriei Municipiului București, iar Consiliul General nu poate interveni unilateral. Contractul este avizat de Consiliul Concurenței pe zece ani și orice modificare necesită reavizare, altfel este nulă. Modificarea prin hotărâre a unor termeni contractuali încalcă legea serviciilor comunitare de utilități publice. Acest proiect creează un precedent periculos pentru toate serviciile publice și blochează investițiile și finanțările.”, a spus el.

„Proiectul nu a respectat condițiile legale pentru a putea fi dezbătut în Consiliul General pentru că lipsesc avizele legale din partea ANRE și a Consiliului Concurenței și nu au fost făcute demersurile la nivelul ADI Termoficare”, a mai declarat Ciucu.

Ciprian Ciucu a cerut presei să verifice informațiile prezentate la instituțiile competente și a declarat că intenționează să continue reformarea sistemului de termoficare.

„Voi continua să muncesc pentru orașul nostru pentru ca, împreună cu partidele responsabile, să eficientizăm sistemul de termoficare (căpușat masiv de PSD în trecut), să eliminăm risipa și corupția.”, a transmis edilul.

La adresa PSD, Ciucu a mai făcut o serie de precizări: „Neplata facturilor echivalează cu creșterea subvenției, adică mai puțini bani pentru investiții, spitale, parcuri etc. Pe aceasta cine o plătește, domnilor pesediști? Nu tot bucureștenii? Mai ales cei care nu sunt conectați la sistemul de termoficare? Sau vreți să lăsați întregul oraș în frig în iernile ce vor veni?”