Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, joi, că Poliția Locală a sancționat operatorii de salubritate din cele șase sectoare pentru nerespectarea regulamentului privind obligațiile serviciului de iarnă.
Ciucu anunță ce amenzi au fost aplicate după verificările privind deszăpezirea arterelor de circulație
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
19 feb. 2026, 20:00, Politic

„Am dispus Politiei Locale a Municipiului București să verifice modul în care și-au desfășurat activitatea de deszăpezire operatorii de salubritate ai Sectoarelor Municipioului București. Polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru ficare arteră unde au constatat nersepectarea regulamentului privin obligațiile efectuării serviciului de iarnă”, a scris Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

Astfel, potrivit edilului, s-au aplicat următoarele sancțiuni:

  • Sectorul 1: 12 artere – 60.000 lei
  • Sectorul 2: 11 artere – 55.000 lei
  • Sectorul 3: 19 artere – 95.000 lei
  • Sectorul 4: 19 artere – 95.000 lei
  • Sectorul 5: 13 artere – 65.000 lei
  • Sectorul 6: 11 artere – 55.000 lei

Ciucu a subliniat că Primăria Municipiului București „nu are competențe și nu are contracte cu operatorii de salubrizare din București”, această sarcină revenind „exclusiv în competența sectoarelor”.

„PMB are în schimb atribuții de control, pe care le-am exercitat. Astfel, sesizările pe care le primim sunt direcționate sectoarelor, PMB verificând ulterior rezolvarea acestora”, a precizat acesta.

Ciucu a adăugat că primarii de sector trebuie să se asigure prin serviciile de salubrizare că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să se asigure că acestea nu sunt înfundate.

„Poliția Locală a Municipiului București va contiuna verificarea modului în care operatorii de salubritate și Sectoarele își fac treaba”, a mai transmis primarul Capitalei.

