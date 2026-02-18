Prima pagină » Social » Bucureștiul, sub zăpadă. Imagini după ninsorile abundente

Bucureștiul, sub zăpadă. Imagini după ninsorile abundente

Bucureștiul este acoperit de un strat consistent de zăpadă, după episodul de ninsoare abundentă și rafale puternice de vânt din cursul nopții și al dimineții.
Galerie Foto 49
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
18 feb. 2026, 16:36, Social

Nămeții, trotuarele acoperite și mașinile îngropate în zăpadă sunt imaginile de miercuri din București, după ninsorile abundente și viscolul din ultimele 24 de ore. Fotojurnaliștii Mediafax Foto au surprins Capitala în plin episod de iarnă, iar fotografiile pot fi văzute în galeria foto.

Vezi galeria foto
49 poze

Marți seară, în București a intrat în vigoare o atenționare Cod portocaliu, cu ninsori abundente, strat consistent de zăpadă și intensificări puternice ale vântului.

În cursul nopții, meteorologii au emis pentru municipiul București și o avertizare nowcasting Cod roșu, valabilă miercuri, între orele 04:20 și 08:20, pentru ninsoare abundentă și viscol.  În timpul episodului, a fost transmis și un mesaj RO-ALERT, în jurul orei 04:20.

În oraș, circulația s-a desfășurat în condiții de iarnă, iar traficul a fost îngreunat în mai multe zone, pe măsură ce zăpada s-a acumulat pe carosabil și pe trotuare.

Episodul de vreme severă a afectat și transportul aerian. Pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, mai multe curse au fost reținute la sol din cauza ninsorii abundente.

Pompierii au intervenit în Capitală pentru îndepărtarea copacilor căzuți.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat că este „cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025–2026”.

