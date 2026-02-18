Cea mai în vârstă studentă din România învață la Cluj și e în ultimul an la Teologie Ortodoxă

Are 90 de ani și e studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, relatează radiorenașterea.ro.

Doamna Amalia e cea mai în vârstă studentă din Cluj, dar actele oficiale arată că recordul ei se întinde, de fapt, pe toată România.

Amalia-Susanu Tușa l-a întrecut, astfel, pe cel considerat multă vreme cel mai în vârstă student din România, Aurel Voicu, cel care, în 2024, la 89 de ani, absolvea un program de master la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

„Eu tot timpul mă rog”

Amalia a schimbat din nou prefixul sâmbătă, când a și fost sărbătorită de comunitatea academică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca – un eveniment care a adus împreună profesori, colegi și personal administrativ deopotrivă.

Spre sfârșitul serbării, Amalia s-a retras în paraclisul facultății pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra sa.

„Eu tot timpul mă rog. Psalmii îmi plac foarte mult. Psalmul 50 îl știu pe de rost, pe ceilalți îi citesc. Știu și multe rugăciuni, chiar și pentru preoți, când spun Doamne, să ne ferești de rău pe noi și pe preoții noștri”, a spus Amalia pentru publicația citată.

Cu tată condamnat politic, facultatea a devenit imposibilă

Doamna Amalia are o viață care, în sine, a fost o mărturisire de credință și de perseverență.

Într-adevăr, a vrut să continue studiile după ce a terminat liceul cu 10, însă faptul că tatăl său fusese condamnat politic a împiedicat-o să-și urmeze visul.

Performanța în sine de a fi absolvit cu 10 liceul era ceva ce ar fi anunțat o carieră academică strălucită, însă, stigmatizată de trecutul tatălui, doamna Amalia nu a avut altceva de făcut decât să se mărite și să se dedice unei cariere profesionale mai joase decât și-ar fi dorit și decât ar fi putut ea.

A activat profesional în sectorul TESA, unde s-a implicat în viața instituției, a cărei șefă de sindicat a fost vreme de mai mulți ani.

„Sunt un om fericit”

Doamna Amalia s-a dedicat și familiei, și carierei sale vreme de decenii, însă, undeva, în sufletul ei, mai rămăsese ceva nebifat: cariera universitară. În 2023, la 87 de ani, s-a înscris la Facultatea de teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Teologie Didactică.

Doamna Amalia se află în ultimul an de facultate și-și pregătește lucrarea de licență la disciplina Studiul Vechiului Testament, sub coordonarea pr. Lect. Univ. dr. Stelian Pașca-Tușa.

„Mă consider o persoană credincioasă… Îmi place să învăț; toată viața am învățat și sunt dornică de lucruri noi. Îmi place la facultate, mai ales că am colegi tineri. Eu pe tineri îi iubesc!”, mărturisește ea.

„Cu toate suferințele și încercările vieții, sunt un om fericit. Niciodată nu sunt singură. Dumnezeu este lângă mine”.

Poți să-ți amâni visele, dar nu să le uiți de tot

Doamna Amalia a traversat epoci diferite fundamental: o copilărie afectată de represiuni comuniste, o maturitate într-un sistem fix și revenirea la studiu într-un sistem deschis.

„Orice primim, rău sau bine, să acceptăm, pentru că toate au un rost în viață… Încercările îl apropie pe om de Dumnezeu.”

Ea își amintește cu emoție de educația primită în familie:

„Am fost crescuți în bună-cuviință și respect și am fost învățați să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.”

Dincolo de orice, doamna Amalia, cea mai grozavă studentă din România, e confirmarea că depinde doar de fiecare dintre noi să ne îndeplinim visele.

Pe care să zicem că le poți amâna, dar nu poți să treci peste ele cu buldozerul.