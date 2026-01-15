Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?

Un studiu făcut de Universitatea din Zurich a dezvăluit principalii factori care contribuie la a rămâne singuri. E o veste proastă pentru cei care au urmat studiile universitare. Adevăratul motiv pentru care ești încă singur ar putea fi legat de nivelul tău de educație.

O echipă de cercetători a recrutat peste 17.000 de persoane din Marea Britanie și Germania pentru studiul lor. Participanții aveau vârsta de 16 ani la începutul studiului. Nu aveau experiență anterioară în relații, fiind chestionați anual până la vârsta de 29 de ani, scrie Daily Mail.

Educația superioară crește șansele de a rămâne singur

Analiza a scos la iveală că printre persoanele care aveau șanse mai mari să rămână singure pentru o perioadă mai lungă se numărau cele cu un nivel de educație mai ridicat. Adevăratul motiv pentru care ești încă singur ar putea fi astfel legat de parcursul tău academic.

A locui cu părinții era, de asemenea, asociată cu o probabilitate mai mare de a rămâne singur. La fel și persoanele mai nefericite. Studiul a constatat că bărbații par să rămână singuri pentru o perioadă mai lungă decât femeile.

„Factorii sociodemografici, cum ar fi educația, ajută la prezicerea persoanelor care vor intra într-o relație romantică”, a declarat coautorul Michael Krämer. „Caracteristicile psihologice, cum ar fi starea de bine actuală, indică și cine va rămâne singur”, a adăugat cercetătorul.

Locuitul singur reduce șansele de a găsi un partener

Echipa a descoperit, de asemenea, că a trăi singur era asociat cu o șansă mai mare de a rămâne singur. Asta indică faptul că a trăi cu prietenii sau colegii de apartament ar putea oferi cea mai bună șansă de a găsi un partener.

În următoarea parte a studiului, cercetătorii au investigat modul în care satisfacția în viață, singurătatea și nivelul de depresie s-au dezvoltat în rândul persoanelor singure în comparație cu cele care au format un cuplu.

Ei au descoperit că tinerii adulți care rămân singuri pe o perioadă îndelungată au înregistrat o scădere mai mare a satisfacției în viață. De asemenea, au înregistrat și o creștere a sentimentului de singurătate. Aceste sentimente au devenit mai pronunțate la sfârșitul anilor 20, moment în care au început să apară și simptomele depresiei.

Prima relație îmbunătățește starea de bine

Cu toate acestea, de îndată ce tinerii intrau în prima lor relație, starea lor de bine se îmbunătățea imediat.

„În ansamblu, concluziile noastre arată că a rămâne celibatar pentru o perioadă îndelungată în perioada tinereții este asociată cu riscuri moderate pentru starea de bine”, a afirmat dr. Krämer.

„Acest lucru sugerează că intrarea într-o primă relație poate deveni mai dificilă atunci când oamenii au peste 20 de ani. Asta mai ales că o stare de bine mai scăzută crește și probabilitatea de a rămâne celibatar pentru o perioadă mai lungă”, a adăugat cercetătorul.

Cercetătorii au concluzionat: „Tinerii adulți cu un nivel mai scăzut de bunăstare, de sex masculin, cu studii superioare și care locuiesc singuri sau cu părinții au rămas celibatari mai mult timp”.