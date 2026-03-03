The Economist. Rata de aprobare a lui Donald Trump scade la -19 pe fondul nemulțumirilor interne și externe

Rata de aprobare netă a președintelui Donald Trump a coborât săptămâna aceasta la -19, cu 0,6 puncte mai jos față de săptămâna trecută, conform unui sondaj recent realizat de The Economist. Datele arată că 38% dintre americani aprobă performanța sa, 58% o dezaprobă, iar 4% nu au o opinie clară.

În discursul său despre starea națiunii din 24 februarie, Donald Trump a susținut că America a realizat o „schimbare de situație pentru epoci”. Totuși, scăderea ratei de aprobare sugerează că multe persoane rămân sceptice în privința realizărilor sale.

Impactul războiului asupra popularității

Sondajul a fost realizat în mare parte după atacurile aeriene comune ale SUA și Israelului asupra Iranului. Primele date indică faptul că războiul care este în desfășurare nu se bucură de un sprijin bun în rândul americanilor. Conform unui sondaj Economist/YouGov, realizat cu o săptămână înainte de atacuri, doar 27% dintre respondenți susțineau o intervenție militară.

„Primele sondaje sugerează că războiul este nepopular”, precizează analiza realizată de sursele citate, în care este menționat că deciziile internaționale influențează în mare măsură percepția publică.

Nemulțumiri interne: imigrație și prețuri

Pe plan intern, cetățenii se arată profund nemulțumiți de modul în care administrația Trump gestionează imigrația. Blocajul finanțării Departamentului pentru Securitate Internă, responsabil de aplicarea legilor privind imigrația, a dus la o închidere parțială a guvernului federal din 14 februarie.

În ceea ce privește economia, ratele de aprobare legate de prețuri au crescut de la -34 în octombrie la -24, dar rămân negative.

Reducerile de impozite și cecurile de rambursare mari, care vor ajunge după încheierea sezonului de depunere a declarațiilor fiscale în aprilie, ar putea îmbunătăți percepția publică sau, dimpotrivă, să crească inflația și nemulțumirea.

Distribuția geografică și demografică a aprobării

The Economist a proiectat rata de aprobare a președintelui Donald Trump stat cu stat, bazându-se pe datele YouGov. Rezultatele arată că aprobarea este cea mai ridicată în statele tradițional republicane și cea mai scăzută în statele democratice.

Chiar și în statele care l-au susținut în 2024, nemulțumirea față de președintele american rămâne mare, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă pentru republicanii care se pregătesc pentru alegerile intermediare.

Analiza demografică arată că alegătorii albi și bărbați aprobă mai des performanța sa, în timp ce tinerii și minoritățile etnice o dezaprobă. Persoanele cu studii superioare, adică absolvenți de facultate și masteranzi, susțin mai puțin politica lui Trump, iar alegătorii pensionari, deși tradițional republicani, manifestă reticență.

Probleme prioritare: partajarea preocupărilor politice

Problemele politice afectează într-o măsură destul de mare susținătorii fiecărui partid. Imigrația, taxele și cheltuielile guvernamentale reprezintă principalele preocupări ale bazei republicane a lui Trump.

În schimb, democrații sunt mai preocupați de sănătate și schimbările climatice. Această împărțire arată modul în care prioritățile politice influențează evaluarea performanței președintelui și, în același timp, crește polarizarea în rândul cetățenilor americani.