Ministerul Educației, pentru că a nins: „Bucurați-vă responsabil de zăpadă”!

„Hai afară la zăpadă”, zice un cântec celebru, iar Ministerul Educației, care și-a descoperit pe neașteptate copilul interior odată cu zăpada care a acoperit toată țara, nu pregetă și-i trimite pe părinți afară la joacă.

O postare pe Facebook a instituției ar putea să sugereze că aceasta este alcătuită din oameni capabili de empatie și emoții și nu din roboței specializați în eficiență matematică.

„Bucurați-vă responsabil”!

„Dragi copii mai mici și mai mari, e oficial: a nins. Mult. Pe alocuri, foarte mult. Pentru cei aflați în vacanță și pentru cei care nu sunt în vacanță – bucurați-vă responsabil de zăpadă!

Dragi părinți, găsiți-vă un pic de timp să vă bucurați de zăpadă alături de copiii voștri!”, arată postarea, care face apel, iată, la o bucurie „responsabilă” (pentru că toată lumea știe că bucuria e un sentiment care dă adicție și că, prin urmare, trebuie consumată „cu responsabilitate”).

„Dragi profesori, vă pregătim multă sclavageală”

Reacțiile au oscilat de la sarcasm la pozitivitate („responsabilă”, că nu a fost o pozitivitate exagerată).

„Dragi profesori, de voi ne vom bate joc în continuare, nu vom da nici două parale pe opiniile voastre, dar ne vom preface în continuare că suntem interesați și vă pregătim multă sclavageală, fără să vă oferim nimic”, a scris un utilizator.

„Am nouă seturi de teste de corectat”, a scris altcineva, care nu știe să se bucure, nici responsabil, nici iresponsabil.

„Bine că ține totuși cineva cu noi…”, a scris altcineva, la care răspunsul a fost: „Ține Bunul cu elevii din România, chiar și cu cei care nu ajung la schi”.

„Cred că cei care sunt în vacanță au fugit toți la schi”, a răspuns, cu sarcasm, altcineva, semn că nici acesta nu știe să se bucure responsabil.