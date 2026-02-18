Curtea de Apel București critică modificările privind pensiile magistraților / „Ar putea avea efecte dramatice”

Curtea de Apel București a transmis un comunicat oficial în care își exprimă îngrijorarea față de decizia recentă a Curții Constituționale privind conformitatea proiectului de lege referitor la pensiile de serviciu ale magistraților, apreciind că aceasta poate reprezenta „un regres în statutul de independență” al justiției.

Instituția salută totodată poziția publică exprimată de Consiliul Superior al Magistraturii, reafirmând atașamentul față de valorile statului de drept și principiile europene.

Avertisment privind efectele asupra sistemului judiciar

În comunicat se arată că intervenția legislativă, realizată fără o dezbatere reală și fără luarea în considerare a realităților din sistem, ar putea genera dezechilibre grave în funcționarea puterii judecătorești.

Curtea de Apel susține că modificările propuse ignoră încărcătura de muncă, complexitatea dosarelor și deficitul major de resurse umane, elemente esențiale pentru funcționarea instanțelor. Potrivit documentului, reconfigurarea arhitecturii constituționale prin ruperea echilibrului dintre puterile statului ar slăbi mecanismele de control împotriva excesului de putere.

Efectele pot fi dramatice

„Intervenţia intempestivă a acestei legi, în lipsa unei dezbateri reale şi cu ignorarea realităților sistemului judiciar, va genera grave dezechilibre în activitatea puterii judecătoreşti.

În esenţă, ignorând complet realitățile din instanțele judecătoreşti din perspectiva încărcăturii, a complexității, a deficitului major de resurse umane, puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului, singurul mecanism ce acţiona ca un filtru în fața excesului de putere”, se arată în comunicat.

Magistrații avertizează că efectele pot fi dramatice asupra funcționării sistemului judiciar, inclusiv prin depopularea instanțelor și afectarea calității actului de justiție și a termenelor de soluționare a cauzelor.

România are de patru ori mai mult de muncă în sistemul judiciar decât restul UE

Curtea de Apel București și instanțele din circumscripția sa gestionează aproximativ o treime din volumul de activitate național, iar indicatorii de eficiență demonstrează eforturile depuse de judecători și grefieri.

Comunicatul subliniază necesitatea redimensionării normelor de muncă, arătând că România înregistrează un număr de dosare nou-intrate de aproape patru ori mai mare decât media europeană (8,42 față de 2,20).

Măsuri de redimensionare muncii prin normare

În acest context, orice modificare abruptă a statutului judecătorilor ar trebui realizată cu responsabilitate și în acord cu nevoia de coeziune a puterii judecătorești, considerată ultimul mecanism de garantare a independenței justiției într-un stat democratic.

„În acest context, gestionarea eficientă a activității judiciare, reclamă măsuri de redimensionare muncii prin normare, astfel încât volumul de muncă să fie similar mediei europene.

România înregistrează un număr evadruplu de cauze față de media europeană a dosarelor nou-intrate (8,42 faţă de media europeană de 2,20).

Intervenţia abruptă a unor modificări de substanță în ceea ce priveşte statutul judecătorilor, reclamă responsabilitatea şi coeziunea puterii judecătoreşti ca ultim mecanism de respectare independenței justiției, garanție a unui stat democratic”, se arată în comunicat.