„Aud că lumea e supărată că nu mai are acces în Ecris la dosarele altora. Și că asta le îngreunează activitatea. Care activitate? Că aia de judecată sigur nu. Ahh, da! O fi cealaltă. Așa este când culegi informatii part time”, a scris Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare.

În ultimele săptămâni, mai mulți magistrați care au susținut documentarul Recorder s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare.

Raluca Moroșanu: „Ni se îngreunează munca”

Ultima a fost judecătoarea Raluca Moroșanu. Magistratul s-a plâns într-un interviu pentru TVR Info că nu mai are acces la alte dosare:

„Săptămâna aceasta, luni, ni s-a închis accesul la baza de date ECRIS, la sistemul nostru intern de înregistrare a dosarelor, în sensul în care nu avem acces decât la partea care ține de fiecare secție. La fel, li s-a închis accesul și procurorilor. Asta înseamnă că ni se îngreunează munca. Pentru că îmi era foarte simplu să caut în calculator, deci munca ne este ușor îngreunată”, a declarat Raluca Moroșanu.

Și Laura Deriuș, fosta procuroare DNA, s-a plâns în urmă cu câteva săptămâni de blocarea accesului: „După 9 decembrie, când a apărut materialul Recorder, la 11 decembrie avem o hotărâre a CSM potrivit căreia accesul judecătorilor la sistemul ECRIS (de acces la dosare, n.red.) este blocat. (…) E de natură de a împiedica accesul la dosare al singurului organ judiciar care se poate sesiza din oficiu și care poate face cercetări cu privire la lucrurile ciudate din justiție din ultimii ani.”

CSM: Accesul procurorilor la ECRIS-ul instanțelor este o problemă de legalitate, nu de oportunitate instituțională

CSM a explicat săptămânile trecute că procurorii nu au avut niciodată acces formal în aplicația Ecris. Accesul procurorilor la informațiile de interes se va face exclusiv prin intermediul Dosarului Electronic Național, în dosarele la care participă.

„Programul Ecris este o aplicație pentru managementul fluxurilor de documente din instanțe, destinat exclusiv organizării activității judecătorilor și grefierilor. În esență, prin accesul la sistemul Ecris se asigură accesul la conținutul dosarelor aflate pe rol și al documentelor care se redactează în cadrul acestora, inclusiv al soluțiilor, precum și la chestiuni organizatorice ale instanțelor (liste de ședință, planificări, metadate etc.) în timp real.

Așa cum există un Ecris destinat instanțelor, există și un Ecris destinat parchetelor, cele două sisteme fiind separate, în prezent fără interconectări, nepunându-se niciodată problema ca judecătorii să aibă acces la Ecris-ul parchetelor, în care sunt înregistrate cauzele aflate pe rolul acestora.

Accesul procurorilor la ECRIS-ul instanțelor este o problemă de legalitate, nu de oportunitate instituțională

În ceea ce îi privește pe procurori, potrivit legii, aceștia au dreptul de acces la conținutul dosarelor din instanțe în care participă Ministerul Public (nu ar trebui să aibă acces la documentele aflate în curs de redactare), precum și la informațiile solicitate expres în cadrul investigațiilor penale. Nu s-a pus niciodată problema restricționării accesului la acest tip de informații, acces care este asigurat de altfel oricărui participant la un proces, raportat la legătura acestuia cu cauza respectivă.

Accesul nerestricționat al procurorilor în Ecris implică accesul la documente sau informații din dosare în care aceștia nu sunt implicați, care au regim confidențial sau nepublic, cum ar fi date cu caracter personal, informații care intră sub protecția confidențialității comerciale, proiecte de motivări ale hotărârilor judecătorești sau încheieri, lucrate în concept, nedefinitive, care astfel devin accesibile unor persoane care nu au dreptul să le cunoască anterior finalizării deliberării și pronunțării unei hotărâri. Riscul este cu atât mai mare în materie penală, unde hotărârile sunt redactate chiar înainte de pronunțarea soluției, existând posibilitatea ca soluția și considerentele să fie cunoscute de procurori înainte de momentul pronunțării, cu consecințe grave asupra confidențialității și imparțialității actului de justiție.

Procurorii nu au avut niciodată acces formal în aplicația ECRIS

Prin hotărârea Plenului CSM din 19 noiembrie 2013 a fost acordat accesul la Ecris în regim read-only (operațiuni de citire) strict pentru judecători și grefieri. În fapt, de-a lungul timpului, la nivelul unor instanțe au fost create conturi și pentru accesul procurorilor.

În prezent, dintr-un total de 242 de instanțe, în 101 dintre acestea există conturi create pentru accesul procurorilor, iar în celelalte (141 instanțe) nu există, în acestea din urmă activitatea desfășurându-se fără sincope, cu adaptarea activității parchetului la fluxul normal al activităților din instanțe.

Accesul procurorilor la dosarele în care participă va fi realizat prin intermediul Dosarului Electronic Național

În raport de această situație de fapt, trebuie precizat că în cadrul viitoarei aplicații preconizate Ecris 5 (modulul dedicat instanțelor), accesul procurorilor la informațiile de interes se va face exclusiv prin intermediul Dosarului Electronic Național, existând deja discuții tehnice pentru ca activitatea procurorilor sa nu fie îngreunată, dar să se limiteze strict la domeniul permis de lege, respectiv dosarele în care Ministerul Public este implicat. De altfel, la nivelul Ministerului Justiției problema este cunoscută și este deja identificată soluția de acces prin dosarul electronic național, astfel încât să nu presupună o îngreunare a activității (de exemplu, accesul nu se va face pe bază de cerere pentru fiecare dosar, ci pe bază de rol în procedura de judecată, în măsura în care Ministerul Public figurează ca participant). În plus, aceste realități erau cunoscute mai demult și la nivelul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

CSM: Acuzațiile despre îngreunarea activității procurorilor este tendențioasă

Principalul argument pentru restricționarea accesului la Ecris, complementar cu acordarea accesului procurorilor (sau al altor participanți la procedurile judiciare) doar la dosarele și informațiile la care accesul este permis, potrivit legii, prin Dosarul Electronic Național, este acela de a elimina riscul de a fi încălcată confidențialitatea deliberării.

Orice alte speculații sunt tendențioase și nesocotesc rolul constituțional al puterii judecătorești, precum și necesitatea de a asigura independența acesteia. Secția pentru judecători reafirmă deschiderea pentru dialog pe orice temă, dar în același timp respinge practica prezentării unor informații trunchiate, a jumătăților de adevăr, pentru construirea unui narativ nociv pentru puterea judecătorească”, a spus CSM.