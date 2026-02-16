Toți cei 19 candidați pentru șefia marilor parchete au fost validați de ministerul Justiției

După ce toți cei 19 candidați pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT au fost validați de către ministerul Justiției, urmează începerea analizei și evaluării de către membrii comisiei de interviu a documentației depuse de candidați.

În perioada 23-26 februarie cei 19 candidați vor susține interviurile în fața comisiei de la ministerul Justiției, pe 2 aprilie vor fi afișate rezultatele și vor fi trimise pentru aviz consultativ secției de procurori din cadrul CSM.

După avizul secției de procurori, propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, vor fi trimise la președintele Nicușor Dan.

Cine sunt cei 19 și pentru ce funcții s-au înscris?

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-au înscris:

Cristina Chiriac , procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi;

, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi; Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a înscris:

Marius Voineag, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Direcţia Naţională Anticorupţie

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-au înscris:

Tatiana Toader , procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; Vlad Grigorescu , procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-au înscris:

Mihai Prună , procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de urmărire penală;

, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de urmărire penală; Marinela Mincă , procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie; Marius-Ionel Ştefan, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism s-au înscris:

Ioana-Bogdana Albani , procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală; Antonia Diaconu , procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti; Alina Albu , procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; Codrin-Horaţiu Miron , procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara; Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism s-au înscris:

Aurel-Cristian Lazăr , procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara; Alex-Florin Florența , procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; Claudia-Ionela Curelaru , procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; Gill-Julien Grigore-Iacboci , procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa; Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Nicușor Dan: „Sunt niște oameni foarte interesanți printre ei”

„Mi se pare că sunt – și vorbesc cât se poate de serios – mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Am văzut și comentariile din spațiul public, nu sunt de aceeași opinie, dimpotrivă. Bineînțeles că e un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu-l cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei Parchete există persoane foarte interesante, și eu sunt optimist că ele vor dinamiza.

Nu o să intru în detalii, vă dați seama, e un concurs care a pornit. Legat de domnul Voineag, mi se pare o speculație fără niciun fundament că un om care poate eventual o să fie adjunct la o instituție va controla o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fel de fundament”, a spus președintele Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European despre candidații pentru șefia marilor parchete.