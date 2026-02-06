Prima pagină » Justiţie » Șeful DNA, despre „referendumul în justiție”: CSM nu se desființează, dar sistemul are nevoie de un „update”

Șeful DNA, despre „referendumul în justiție”: CSM nu se desființează, dar sistemul are nevoie de un „update”

Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că ideea unui „referendum în justiție” ar putea fi interpretată mai degrabă ca un instrument de tip sondaj intern în rândul corpului magistraților, nu ca un demers cu semnificație constituțională sau politică.
Șeful DNA, despre cele mai grele dosare instrumentate în timpul mandatului său: Au fost dosarele care au generat suficient de multă vâlvă în spațiu public
Șeful DNA, despre cele mai grele dosare instrumentate în timpul mandatului său: Au fost dosarele care au generat suficient de multă vâlvă în spațiu public
Marius Voineag: DNA nu duce lipsă de polițiști, ci de o mai bună împărțire a competențelor și resurselor
Marius Voineag: DNA nu duce lipsă de polițiști, ci de o mai bună împărțire a competențelor și resurselor
Șeful DNA, Marius Voineag, propune reconfigurarea camerei preliminare
Șeful DNA, Marius Voineag, propune reconfigurarea camerei preliminare
Marius Voineag spune că DNA nu a fost invitată la dezbaterile pe legile justiției: Eu sper să existe deschiderea pe viitor
Marius Voineag spune că DNA nu a fost invitată la dezbaterile pe legile justiției: Eu sper să existe deschiderea pe viitor
Marius Voineag: „Să fii pe placul tuturor e o greșeală fantastică”. Șeful DNA revendică scăderea achitărilor la 9,6%
Marius Voineag: „Să fii pe placul tuturor e o greșeală fantastică”. Șeful DNA revendică scăderea achitărilor la 9,6%
Andrei Rachieru
06 feb. 2026, 14:45, Justiţie

Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii OFF THE RECORD, realizată de Sorina Matei, unde tema reformelor din sistemul judiciar și a percepției publice asupra justiției a fost intens discutată.

Întrebat ce ar putea însemna concret un astfel de referendum, Voineag a indicat că ar fi vorba despre o evaluare a opiniei magistraților, subliniind că, deocamdată, este prematur să se tragă concluzii.

„Vom vedea, așteptăm”, a punctat acesta, evitând speculațiile.

În ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii, șeful DNA a exclus ideea desființării instituției, dar a admis că aceasta ar putea suferi modificări.

„Un update poate suferi și Consiliul Superior al Magistraturii”, a afirmat Voineag, explicând ulterior că prin „update” se referă la o adaptare la realitățile actuale.

Marius Voineag a insistat asupra necesității unei comunicări publice mai deschise din partea instituțiilor-cheie din justiție, în special a celor cu funcții de reprezentare.

Potrivit acestuia, sistemul judiciar se confruntă cu probleme serioase de percepție publică, în condițiile în care argumentele magistraților ajung rareori să fie auzite sau înțelese.

„E clar că suferim la nivel de percepție și avem foarte multe argumente de partea noastră care nu sunt auzite”, a spus procurorul-șef al DNA.

În același timp, Voineag a recunoscut existența obligației de rezervă care limitează expunerea publică a magistraților, dar a susținut că acest principiu nu ar trebui să conducă la absența totală din spațiul public a liderilor din justiție.

El a vorbit despre un regret personal legat de faptul că, pe fondul suprapunerii cu perioada electorală, nu a reușit să aducă în dezbaterea publică suficiente argumente pentru a combate afirmații pe care le consideră nefundamentate.

Recomandarea video

Care e faza cu ”taxa Temu” și de ce ea nu alungă avioanele cargo cu mărfuri asiatice din România / Cum a devenit această narațiune virală pe social media
G4Media
Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Libertatea
O mai ai prin casă? Ce valoare are în 2026 celebra bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare. Te poți îmbogăți
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor