Șeful DNA, despre „referendumul în justiție”: CSM nu se desființează, dar sistemul are nevoie de un „update”

Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii OFF THE RECORD, realizată de Sorina Matei, unde tema reformelor din sistemul judiciar și a percepției publice asupra justiției a fost intens discutată.

Întrebat ce ar putea însemna concret un astfel de referendum, Voineag a indicat că ar fi vorba despre o evaluare a opiniei magistraților, subliniind că, deocamdată, este prematur să se tragă concluzii.

„Vom vedea, așteptăm”, a punctat acesta, evitând speculațiile.

În ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii, șeful DNA a exclus ideea desființării instituției, dar a admis că aceasta ar putea suferi modificări.

„Un update poate suferi și Consiliul Superior al Magistraturii”, a afirmat Voineag, explicând ulterior că prin „update” se referă la o adaptare la realitățile actuale.

Marius Voineag a insistat asupra necesității unei comunicări publice mai deschise din partea instituțiilor-cheie din justiție, în special a celor cu funcții de reprezentare.

Potrivit acestuia, sistemul judiciar se confruntă cu probleme serioase de percepție publică, în condițiile în care argumentele magistraților ajung rareori să fie auzite sau înțelese.

„E clar că suferim la nivel de percepție și avem foarte multe argumente de partea noastră care nu sunt auzite”, a spus procurorul-șef al DNA.

În același timp, Voineag a recunoscut existența obligației de rezervă care limitează expunerea publică a magistraților, dar a susținut că acest principiu nu ar trebui să conducă la absența totală din spațiul public a liderilor din justiție.

El a vorbit despre un regret personal legat de faptul că, pe fondul suprapunerii cu perioada electorală, nu a reușit să aducă în dezbaterea publică suficiente argumente pentru a combate afirmații pe care le consideră nefundamentate.