Marius Voineag: DNA are cazuri de mare conținut

Faptul că acțiunile DNA nu mai sunt la fel de mult mediatizate ca în trecut, nu înseamnă că procurorii nu își fac treaba, a transmis șeful instituției. Dimpotrivă, Marius Voineag a dat asigurări în emisiunea de la Mediafax că DNA lucrează la dosare grele, cu prejudicii mari.

„Noi avem cazuri și s-a demonstrat. Și la nivelul anului 2025. Se vede cum a început și anul 2026. Avem cazuri de mare conținut Nu poate să ne nege nimeni faptul că avem mită pe o insolvență de 500 de mii de euro, săptămâna trecută. Și e un caz, din punctul meu de vedere, mult mai important decât plata unui consilier la ministru, care s-a și demonstrat că s-a dus pe o achitare. Eu am mers pe o altă filozofie și mi-am asumat-o Și dacă sunt critici, eu vreau să le discutăm întotdeauna argumentat”, a declarat procurorul șef al DNA.