Procurorul șef DNA: sunt două dosare foarte mari pe care secția militară le-a livrat

Procurorul Marius Voineag a vorbit la emisiunea OFF The Record despre activitatea secției militare a DNA, care are în lucru dosare cu greutate, precum cele ale unor generali ce au deținut funcții mari în structurile armatei.
06 feb. 2026, 14:26, Justiţie

„S-a mișcat bine serviciul militar, chiar dacă, nu în fiecare an bifezi un rechizitoriu, cinci, șapte. Sunt oameni care și-au sumat niște dosare de amploare. Adică nu dosare mici”, a spus procurorul Voineag.

În ceea ce privește dosarul de corupție al generalului Zisu și cel al fostului comandant al Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță, șeful DNA a declarat că acestea au presupus un volum foarte mare de muncă din partea procurorilor.

„Sunt două dosare foarte mari pe care secția militară le-a livrat. Le sunt recunoscător, s-au implicat foarte mult. Mai ales șeful serviciului. S-a implicat foarte mult seri petrecute la birou, a stat în așa fel încât să le ducă la capăt”, a spus Marius Voineag

El a mai declarat că cele două dosare sunt pe final, și sunt dosare bune ce urmează să fie trimise în instanță spre a fi judecate.

