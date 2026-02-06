Prima pagină » Justiţie » Șeful DNA, Marius Voineag, propune reconfigurarea camerei preliminare

Șeful DNA, Marius Voineag, propune reconfigurarea camerei preliminare

Marius Voineag, procurorul-șef Direcției Naționale Anticorupție (DNA), aflat în direct la emisiunea OFF The Record a explicat de ce procurorii și-au dorit să fie eliminată camera preliminară. Șeful DNA a oferit și o alternativă.
Daiana Rob
06 feb. 2026, 14:05, Justiţie

Camera preliminară a fost concepută ca să se finalizeze cu cerere excepții – duelul prealabil unei faze de judecată să dureze 60 de zile. De la momentul la care termenul a fost considerat de recomandare, am ajuns în dosare, în prelungirea unor termene pe cameră preliminară, la durate extraordinar de mari, adică vorbim fie de un an, doi, trei ani de zile”, a declarat șeful DNA, Marius Voineag, în direct la emisiunea OFF The Record. 

Acesta a precizat că principala critică este nemulțumirea generată de durata „extraordinar de mare” a proceselor. Procurorul-șef a precizat că această chestiune ar trebui discutată la nivel penal.

Referitor la o posibilă soluție, Voineag a sugerat reconfigurarea camerei preliminare.

Una dintre soluții, după părerea mea și achesez la propunerea secției aici, este reconfigurarea camerei preliminare. Înainte se făcea citirea actului de sesizare, regularitatea actului de sesizare într-un termen, două, trei. Te puteai duce într-o lună, două de zile. Acum s-a ajuns la un termen de trei, patru ani de zile, am auzit și de cinci ani de zile”, a declarat Voineag. 

Întrebat care au fost dosarele care au stat cel mai mult în etapa de cameră preliminară, a precizat că au fost două sau trei dosare care au stat cinci ani de zile în camera preliminară, după care „au fost întoarse”, fără să dezvăluie, însă, și alte detalii.

Indiferent de context, criticile și faptul că au existat critici pe baza pe baza unor articole sau unor reportaje e foarte bine că au existat pentru că au dat naștere unor discuții foarte sănătoase. Dacă ele s-ar duce într-o chestiune argumentată, ar putea livra și niște schimbări de sistem care sunt necesare. Nu putem să ne ascundem”, a conchis Voineag

