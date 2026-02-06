Marius Voineag: DNA ar trebui să preia competența pe investigarea magistraților

Invitat, vineri, la prima ediție e emisiunii Mediafax, „OFF The Record”, procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat că Direcția Națională Anticorupție este, în prezent, pregătită din toate punctele de vedere să reia competența de investigare a magistraților, subliniind însă că o astfel de decizie aparține exclusiv legislativului.

„Eu am spus de la început că în momentul de față, în modul la care arată Direcția Națională Anticorupție, e foarte pregătită să preia astfel de competențe. Chestiunea asta totuși ține de legislativ, nu ține de noi. E foarte bine că apare în spațiu public cu regularitate”, a afirmat Marius Voineag la „OFF The Record”.

Șeful DNA a mai afirmat faptul că nivelul de maturitate atins de DNA în ultimii ani permite gestionarea unor astfel de dosare, invocând resursele umane și tehnice ale instituției.

„La ce nivel de maturitate avem în momentul de față în Direcția Națională Anticorupție, există o pregătire pe toate planurile ca să poată fi preluată o astfel de competență. Avem cele mai bune resurse, avem un serviciu tehnic care este la un alt nivel față de ce am găsit”, a explicat acesta.

Marius Voineag a subliniat că această capacitate instituțională există „indiferent de cine conduce DNA”, considerând important ca acest aspect să fie evidențiat în spațiul public.

Întrebat despre dificultatea dosarelor de corupție care vizează magistrați, Marius Voineag a arătat că acestea nu pot fi catalogate drept cele mai complicate, chiar dacă presupun un nivel ridicat de profesionalism.