Marius Voineag: „Să fii pe placul tuturor e o greșeală fantastică”. Șeful DNA revendică scăderea achitărilor la 9,6%

În prima ediție a emisiunii OFF THE RECORD, realizată de Sorina Matei, Voineag a subliniat că obiectivul său nu a fost popularitatea, ci calitatea actului de urmărire penală.

Potrivit acestuia, indicatorii de performanță ai DNA confirmă schimbarea de abordare. Marius Voineag a declarat că instituția a fost preluată cu o rată a achitărilor de aproximativ 27%, iar în prezent aceasta a scăzut la 9,6%.

„Scopul meu a fost ăsta și se vede în indicatorii de calitate”, a afirmat procurorul-șef, indicând că rezultatele reflectă o selecție mai riguroasă a cauzelor trimise în judecată.

În același timp, Voineag a respins ideea că reducerea achitărilor ar fi fost obținută prin diminuarea volumului de activitate. Dimpotrivă, șeful DNA a arătat că instituția a funcționat „cu motoarele destul de turate”, trimițând în judecată, doar în acest an, 792 de inculpați.

El a precizat că DNA se află printre structurile cu cel mai mare număr de cauze trimise și judecate, fără a face compromisuri în privința conținutului dosarelor.

Marius Voineag a atras atenția și asupra unei tentații frecvente pentru cei care ajung în funcții de conducere în justiție: aceea de a răspunde așteptărilor opiniei publice în toate direcțiile.

„Există o tendință să fii pe placul tuturor. Nu, asta e o greșeală fantastică”, a declarat el, adăugând că o astfel de abordare riscă să afecteze calitatea actului de justiție.

Șeful DNA s-a declarat convins că această filozofie nu va fi abandonată nici pe viitor, indiferent de persoana care va ocupa funcția. În acest context, Voineag a invocat procesul de selecție a procurorilor din cadrul instituției, menționând că a participat personal la toate concursurile de selecție din ultimii trei ani și că echipa formată împărtășește aceeași viziune privind profesionalismul și rigoarea dosarelor.