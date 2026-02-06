Prima pagină » Justiţie » Marius Voineag: „Să fii pe placul tuturor e o greșeală fantastică”. Șeful DNA revendică scăderea achitărilor la 9,6%

Marius Voineag: „Să fii pe placul tuturor e o greșeală fantastică”. Șeful DNA revendică scăderea achitărilor la 9,6%

Șeful DNA, Marius Voineag, afirmă că strategia instituției pe care o conduce a fost, încă de la începutul mandatului său, orientată exclusiv spre dosare solide, capabile să reziste controlului instanțelor, chiar și cu riscul criticilor publice sau al presiunilor de imagine.
Andrei Rachieru
06 feb. 2026, 13:39, Justiţie

În prima ediție a emisiunii OFF THE RECORD, realizată de Sorina Matei, Voineag a subliniat că obiectivul său nu a fost popularitatea, ci calitatea actului de urmărire penală.

Potrivit acestuia, indicatorii de performanță ai DNA confirmă schimbarea de abordare. Marius Voineag a declarat că instituția a fost preluată cu o rată a achitărilor de aproximativ 27%, iar în prezent aceasta a scăzut la 9,6%.

„Scopul meu a fost ăsta și se vede în indicatorii de calitate”, a afirmat procurorul-șef, indicând că rezultatele reflectă o selecție mai riguroasă a cauzelor trimise în judecată.

În același timp, Voineag a respins ideea că reducerea achitărilor ar fi fost obținută prin diminuarea volumului de activitate. Dimpotrivă, șeful DNA a arătat că instituția a funcționat „cu motoarele destul de turate”, trimițând în judecată, doar în acest an, 792 de inculpați.

El a precizat că DNA se află printre structurile cu cel mai mare număr de cauze trimise și judecate, fără a face compromisuri în privința conținutului dosarelor.

Marius Voineag a atras atenția și asupra unei tentații frecvente pentru cei care ajung în funcții de conducere în justiție: aceea de a răspunde așteptărilor opiniei publice în toate direcțiile.

„Există o tendință să fii pe placul tuturor. Nu, asta e o greșeală fantastică”, a declarat el, adăugând că o astfel de abordare riscă să afecteze calitatea actului de justiție.

Șeful DNA s-a declarat convins că această filozofie nu va fi abandonată nici pe viitor, indiferent de persoana care va ocupa funcția. În acest context, Voineag a invocat procesul de selecție a procurorilor din cadrul instituției, menționând că a participat personal la toate concursurile de selecție din ultimii trei ani și că echipa formată împărtășește aceeași viziune privind profesionalismul și rigoarea dosarelor.

