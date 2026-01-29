Secția pentru procurori a CSM acuză că mulți procurori nu mai au acces la dosare

Secția pentru procurori a CSM trasmite joi, într-un comunicat, că începând cu data de 11 decembrie 2025 a primit mai multe sesizări din partea parchetelor despre faptul că, printr-o notă a Serviciului Informatică și Statistică Judiciară, aprobată în ședința Comisiei „Digitalizare” a Secției pentru judecători, s-a decis că accesul în aplicația ECRIS a instanțelor să fie configurat doar pentru personalul instanțelor, CSM, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri.

De asemenea, s-a mai hotărât că accesul electronic la dosar al altor participanți la proces urmează să se realizeze prin intermediul dosarului electronic.

Secția pentru judecători anunță că, începând de marți, numeroase unități de parchet au sesizat Secția cu privire la faptul că nu mai au acces la aplicația ECRIS a instanțelor, fapt care determină imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității judiciare.

„Verificând stadiul implementării aplicației DEN (Dosarul Electronic Național) la Ministerul Justiției, Secția de procurori a fost înștiințată că aceasta este operațională <în proporție de aproximativ 80%>, existând posibilitatea ca în câteva săptămâni aplicația să poată fi accesată de majoritatea parchetelor din România”, se spune în comunicat.

În acest context, decizia Comisiei Secției de judecători lipsește procurorii care efectuează activitate judiciară de orice mijloc tipic de acces la dosare, transmite Secția pentru procurori.

Secția pentru procurori consideră că restricționarea accesului Ministerului Public ca reprezentant al intereselor generale ale societății la aplicația ECRIS, fără nici o justificare logică și fără o alternativă funcțională, reprezintă expresia unei greșite înțelegeri a rolului fiecărui participant la procesul penal.

În consecință, Secția pentru procurori solicită celor care au luat astfel de decizii să restabilească ordinea inițială și să garanteze accesul procurorilor la dosarele instanțelor.