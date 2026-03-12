UPDATE. Secția pentru Procurori a CSM a decis să o respingă pe Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, pentru funcția de Procuror General al României, după prestația din audiere. Votul a fost de 5 la 1, împotriva lui Chiriac.

Șeful DNA, Marius Voineag, a obținut tot un vot indecis de 3-3 în Secția pentru Procurori a CSM, ca și actualul procuror general al României, Alex Florența, ceea ce înseamnă că Secția este obligată ca în ședințele următoare să reia votul până la clarificarea pozitiv/ negativ.

După respingerea lui Chiriac pentru șefia Parchetului General (cu 5-1) și Gill Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT (cu 5 la 1), ministrul Justiției, Radu Marinescu, este obligat de lege să reia o parte din procedură în cazul celor doi.

Potrivit legii, în cazul emiterii unui aviz consultativ negativ al Secției pentru Procurori a CSM, ministrul Justiției, Radu Marinescu este obligat să organizeze un nou interviu la minister cu candidatul care a primit avizul negativ.

Ministrul Justiției este obligat tot de lege să întrebe candidatul despre aspectele negative reținute în avizul negativ al Secției pentru Procurori din CSM.

În urma interviului, Radul Marinescu poate continua procedura prin transmiterea către Președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere a respectivului candidat, și să trimită toate documentele relevante, sau poate retrage de tot propunerea, urmând să declanșeze o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii.

Singurul nominalizat pe care secția pentru procurori a CSM l-a avizat în unanimitate a fost Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, pentru șefia Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu.

UPDATE. Audierea șefului DNA s-a încheiat. Urmează votul în Secția de Procurori a CSM, atât pentru Cristina Chiriac -nominalizată pentru funcția de Procuror General – cât și pentru Marius Voineag- adjunct PG.

Voineag este așteptat și el în fața CSM de aceiași protestari , conduși de Angi Șerban, ca în cazul Chiriac: „Nu spera să pui fundiță/ Cu dosarul Negoiță”/ „Lia sună la parchete/ Voineag îngroapă anchete”.

UPDATE. „Nu există procuror șef la DNA necriticat. Înseamnă că nu face nimic. Dar unele au depășit o limită. Cauza se află în dosarele pe care le-am investigat. Oamenii au ramificații, își permit să facă plăți”, spune Voineag, vorbind de dosarul pe corupția din Portul Constanța al DNA.

UPDATE. Procurorul Claudiu Sandu îl întreabă pe Voineag dacă a scăzut corupția în România în ultimii ani. Voineag vorbește despre dosare și condamnări.

Sandu îl întreabă pe șeful DNA despre politicieni care i-ar putea face intervenții în dosare. „La nivelul de șef de DNA este foarte greu să se întâmple asta”, răspunde Voineag.

UPDATE. Marius Voineag este întrebat de CSM de ce nu candidează la funcția de procuror general, având în vedere pregătirea, și s-a înscris la cea de adjunct. „Nu a fost o decizie ușoară. (…) Nu trebuie să mai avem figuri care capturează instituții. (…) Erodarea în funcție este unul dintre elemente. A contat în decizia mea de a nu candida pentru locul 1„.

Voineag a distribuit CSM o diagramă.

„Sunt un om al legii, nu al spectacolelor și conflictelor. Îmi plac fazele de construcție. Asta nu înseamnă că îmi e ușor să plec.”

UPDATE. Marius Voineag a terminat prezentarea. Este întrebat dacă DNA vrea să reia competența pe investigarea magistraților. Actualul șef DNA spune că da, pentru că DNA ar avea infrastructura necesară: „DNA este structura cea mai coerentă, poate livra rezultatele cele mai bune”. Spune că trebuie repornită munca și la PG, pentru că acolo sunt doar 8 procurori la SUPC.

DNA a trimis anul trecut 8 sesizări la PG pe potențiale fapte de corupție în Justiție, spune Voineag.

UPDATE. Marius Voineag spune că PÎCCJ ar trebui să aibă un serviciu tehnic pe măsura celui de la DNA. Precizează că rata achitărilor la DNA a scăzut de la 24% la 9%.

„Pe sesizările de la instituțiile cu atribuții de control, avem un mare minus. Pe toate instituțiile. Ceea ce înseamnă o ineficiență structurală”, spune Voineag la CSM.

UPDATE. Începe audierea în Secția pentru Procurori a CSM a lui Marius Voineag, șeful DNA. Candidează pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. Voineag își prezintă CV, experiență și proiectul de candidatură.

UPDATE. Audierea Cristinei Chiriac s-a încheiat în Secția pentru Procurori a CSM. În fața Sediului CSM, câțiva protestatari ai Declic cer respingerea Cristinei Chiriac. „Chiriac, respinsă!/ Chiriac, să ne lași! Și să te întorci la Iași! /Pe lista de oroare/ Groparii de dosare”

UPDATE. Procurorul Daniel Horodniceanu o întreabă pe Chiriac dacă crede că ar trebui modificate legile Justiției și în ce sens. Chiriac răspunde: „Este urgentă intensificarea investigării infracțiunilor de corupție”. Horodniceanu o roagă pe Chiriac să explice ce legătură are ce a spus cu legile Justiției. Dialogul continuă. Horodniceanu o roagă să spună care este urgența procurorului general. Chiriac dă același răspuns.

UPDATE. Claudiu Sandu o întreabă pe Chiriac de ce nu a luat măsuri împotriva unor oficiali BOR: „Deciziile au fost luate conform legii și pe probatoriu. Nu am nimic ce să îmi reproșez”, spune Chiriac.

UPDATE. Cristina Chiriac s-a încurat de mai multe ori, pe mai multe teme, în audierile din CSM: ordinele procurorului general, detașări.

Audiată, Cristina Chiriac a spus că are experiență în anchetarea cauzelor complexe, inclusiv în dosare care cuprind situații de flagrant.

Chiriac a enumerat cazuri în care a lucrat la DNA Iași: președintele CJ Iași, președintele CJ Vaslui, Directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, Rectorul Universității Petre Andrei și decanul Facultății de drept. Spune că are în dosare investigații legate de vămi și oameni de afaceri, are experiență în management și „dinamism”.

Șefa DNA Iași a vorbit despre stocul de dosare din Ministerul Public (1,7 milioane) și spune că Parchetul General este într-un „echilibru vulnerabil”.

Cristina Chiriac propune creșterea eficienței actului de Justiție.

În timpul prezentării sale în fața secției de procurori, Cristina Chiriac a citit de pe foi.

Cristina Chiriac este întrebată de lipsa de experiență pentru a conduce Parchetul General: „În ceea ce privește legitimitatea, experiența mea profesională în cauze complexe și management există. (..) Nu pretind că am toate cunoștințele necesare care țin de competența parchetelor locale, dar când voi fi numit procuror general voi avea toată disponibilitatea de a învăța”.

Șefa DNA Iași consideră că DNA ar trebui să preia competența pe investigarea magistraților. Audierea este încă în desfășurare. Răspunsurile Cristinei Chiriac sunt ezitante.

Ieri, Secția pentru Procurori a CSM nu a reușit să dea un vot clar în cazul propunerii ca Alex Florența să fie adjunct al DIICOT, votul fiind de 3 -3 și urmând a fi reluat în ședințele viitoare. Gill Julien Iacobici, propus și el tot ca adjunct al DIICOT, a fost respins de CSM cu un vot de 5 la 1.

Luni, secția pentru procurori a CSM l-a avizat în unanimitate pe Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, pentru șefia Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu.

Deciziile urmează să fie înaintate ministrului Radu Marinescu și ulterior, președintelui Nicușor Dan, pentru numirile efective prin decret.