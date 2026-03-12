Prima pagină » Știrile zilei » Polonia începe anchetă în cazul Epstein. Ce suspiciuni există

Polonia începe anchetă în cazul Epstein. Ce suspiciuni există

În Polonia, a început o anchetă privind suspiciunea de trafic de persoane în legătură cu „cazul Epstein”.
Polonia începe anchetă în cazul Epstein. Ce suspiciuni există
Sorina Matei
12 mart. 2026, 10:12, Justiţie

După analizarea documentelor din cazul lui Jeffrey Epstein, justiția de la Varșovia are suspiciuni întemeiate că în Polonia, în perioada 2009-2019, tinerelor femei li se cerea să se prostitueze. Acest lucru a fost anunțat de Procuratura Generală din Varșovia.

În februarie anul curent, Polonia a fost una dintre primele țări europene care a creat o comisie specială în legătură cu publicarea „dosarelor Epstein”.

Sarcina acesteia este de a căuta urme poloneze în milioane de documente americane despre rețeaua lui Jeffrey Epstein.

Infractorul sexual, care a murit în 2019 în închisoare, avea legături extinse în politica și afacerile din SUA și din alte țări.

Potrivit procuraturii poloneze, printre victimele lui Epstein se numără multe „femei adulte și minore neidentificate, inclusiv cetățene poloneze”.

Anchetatorii care lucrează la acest caz au trimis solicitări de informații către alte două țări europene. Este vorba de Franța și Suedia.

Traficul de persoane în Polonia se pedepsește cu închisoarea de până la 20 de ani.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Se mai poate mânca pizza, dacă a stat mai mult de 24 de ore în frigider? Cât rezistă, de fapt
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor