Polonia începe anchetă în cazul Epstein. Ce suspiciuni există

După analizarea documentelor din cazul lui Jeffrey Epstein, justiția de la Varșovia are suspiciuni întemeiate că în Polonia, în perioada 2009-2019, tinerelor femei li se cerea să se prostitueze. Acest lucru a fost anunțat de Procuratura Generală din Varșovia.

În februarie anul curent, Polonia a fost una dintre primele țări europene care a creat o comisie specială în legătură cu publicarea „dosarelor Epstein”.

Sarcina acesteia este de a căuta urme poloneze în milioane de documente americane despre rețeaua lui Jeffrey Epstein.

Infractorul sexual, care a murit în 2019 în închisoare, avea legături extinse în politica și afacerile din SUA și din alte țări.

Potrivit procuraturii poloneze, printre victimele lui Epstein se numără multe „femei adulte și minore neidentificate, inclusiv cetățene poloneze”.

Anchetatorii care lucrează la acest caz au trimis solicitări de informații către alte două țări europene. Este vorba de Franța și Suedia.

Traficul de persoane în Polonia se pedepsește cu închisoarea de până la 20 de ani.