Vizita președintelui Nicușor Dan în Polonia și discuțiile cu premierul Donald Tusk

Președintele Nicușor Dan a declarat că a avut un dialog substanțial cu premierul polonez Donald Tusk, abordând subiecte vitale pentru România și Polonia. Cele două state își coordonează eforturile pentru consolidarea securității continentului și viitorul proiectului european.
Sursa Foto: Administrația Prezidențială
Gabriel Pecheanu
05 mart. 2026, 19:44, Politic
„Am avut astăzi un dialog substanțial cu premierul polonez Donald Tusk. Sunt subiecte vitale pentru România și Polonia asupra cărora este important să ne coordonăm, precum consolidarea securității continentului nostru și viitorul proiectului european”, scrie pe Facebook Nicușor Dan.
El arată că dezvoltarea legăturilor economice, inclusiv în zona industriei militare, reprezintă un alt aspect major al relației noastre bilaterale, cu impact și asupra creșterii capacității de descurajare a amenințărilor la adresa cetățenilor noștri.
„Am discutat cu Donald Tusk despre diversificarea proiectelor de investiții, pentru că parteneriatele comerciale dintre statele noastre se pot extinde în multe domenii încă insuficient valorificate. Ne apropie și obiectivele comune pentru o Europă mai unită și mai competitivă, orientată spre inovație, cu un viitor buget al UE axat pe dezvoltare și reziliență”, adaugă șeful statului.
Totodată, Nicușor Dan precizează că a convenit, totodată, cu premierul polonez să intensifice cooperarea în domeniul apărării în cadrul NATO, „un Flanc Estic puternic fiind cea mai solidă garanție de securitate și să rămânem angajați pentru a sprijini Ucraina și Republica Moldova pe calea lor către integrarea europeană”.

