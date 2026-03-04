Nicușor Dan merge joi în Polonia: Întrevederi cu președintele și premierul țării la Varșovia. Care este agenda discuțiilor

Președintele Nicușor Dan va efectua, joi, o vizită la Varșovia. Acolo se va întâlni cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, și cu premierul Donald Tusk, anunță Administrația Prezidențială.

„Președintele României, Nicușor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varșovia, la invitația Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Președintele României va mai avea întrevederi cu Prim-ministrul polon, Donald Tusk, precum și cu Mareșalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, și Mareșalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska. Președintele Nicușor Dan va participa și la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC)”, se arată în comunicatul anunțat de Administrația Prezidențială.

Agenda discuțiilor

În cadrul întâlnirilor vor fi discutate mai multe subiecte, o temă principală fiind cea despre securitatea europeană. Totodată, Administrația Prezidențială precizează că discuțiile se vor concentra pe colaborarea României și a Poloniei pentru menținerea solidarității europene și aliate, obiectivul principal fiind cel de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO.

Alte teme care vor fi discutate în cadrul întrevederii sunt cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova.

Potrivit programului anunțat pe site-ul Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va fi primit la ora 12:00, ora României, de către omologul său polonez, Karol Nawrocki. În a doua parte a zilei, la ora 17:30, ora României, Nicușor Dan va avea o întrevedere cu premierul Poloniei, Donald Tusk. La ora 19:00, ora României, șeful statului va participa la evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română cu ocazia Zilei Solidarității Româno-Polone.