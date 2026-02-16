Prima pagină » Știri externe » Scandal diplomatic la Varșovia. Președintele Poloniei critică dur ambasadorul SUA

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat public reacția ambasadorului american la Varșovia, afirmând că amenințările diplomatice lansate de Thomas Rose „nu sunt bune pentru Polonia” și că aliații nu ar trebui să se amestece în politica internă a statului polonez.
Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni Polonia-SUA generate de un schimb dur de replici între oficiali.

Criza diplomatică a fost declanșată la începutul lunii februarie, când ambasadorul SUA în Polonia a anunțat public, pe platforma X, că întrerupe orice formă de contact cu președintele Parlamentului de la Varșovia, Włodzimierz Czarzasty. Thomas Rose l-a acuzat pe acesta că l-ar fi „insultat” în mod repetat pe președintele american Donald Trump, transformându-l într-un obstacol pentru relațiile bilaterale, scrie TVPWorld.

Potrivit declarațiilor sale, ambasadorul SUA în Polonia a susținut că astfel de atacuri afectează cooperarea dintre Washington și guvernul polonez condus de premierul Tusk.

Karol Nawrocki: Ambasadorul SUA în Polonia nu ar trebui să disciplineze oficiali aleși

Comentând situația, Karol Nawrocki a declarat că, deși nu este de acord cu pozițiile politice ale lui Czarzasty, reacția diplomatului american depășește limitele acceptabile.

„Nu este bine pentru Polonia ca ambasadorul unei țări străine, chiar și al unei mari puteri prietene, să disciplineze președintele Sejmului polonez”, a afirmat șeful statului.

Totodată, Nawrocki l-a acuzat pe Czarzasty că încearcă să provoace tensiuni Polonia-SUA în scopuri politice interne, pentru a obține avantaje electorale. Președintele Poloniei a recunoscut că declarațiile ambasadorului SUA în Polonia au șocat opinia publică și a ridicat problema unei posibile ingerințe în politica internă.

Într-un mesaj ulterior, Thomas Rose a respins acuzațiile de amestec politic, afirmând că orice insultă adusă președintelui SUA reprezintă o interferență în politica americană. Ambasadorul SUA în Polonia a sugerat, de asemenea, posibilitatea retragerii trupelor americane staționate în Polonia, comentariu care a fost ulterior șters, dar care a amplificat îngrijorările privind stabilitatea relațiilor bilaterale.

