Liderul opoziției maghiare solicită protejarea vieții private în cel mai recent discurs de campanie

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a cerut respect pentru viața privată în ultimul său discurs de campanie, relatează Euronews.

Mesajul a venit după ce acesta a acuzat guvernul condus de Viktor Orbán că ar fi încercat să îl șantajeze cu o înregistrare intimă realizată în secret într-un apartament din Budapesta, în 2024.

Evenimentul electoral a avut loc duminică, la Budapesta. Péter Magyar a susținut că puterea a pus la cale o acțiune pentru a-l compromite în cursa aceasta electorală, iar el a criticat metodele folosite împotriva sa.

Potrivit sondajelor, formațiunea sa, Partidul Tisza, se află înaintea partidului Fidesz, condus de Viktor Orbán, înaintea alegerilor parlamentare programate pe 12 aprilie. Orbán conduce Ungaria din 2010 și are o majoritate solidă în Parlament.

În această perioadă de campanie, Péter Magyar s-a confruntat cu amenințări venite din partea unor persoane apropiate Guvernului. La începutul săptămânii, acesta a declarat că persoanele l-ar fi intimidat cu publicarea unei casete intime în care apare alături de fosta sa parteneră.

Înregistrarea ar fi fost realizată fără acordul lor. Clipul care îi includea pe cei doi nu a apărut public până în acest moment, însă o imagine dintr-un dormitor a circulat pe internet.

„Dacă vreți ca Viktor Orbán să vă spioneze dormitorul, atunci nu ezitați să votați pentru partidul de guvernământ Fidesz”, a spus Peter Magyar.

El a afirmat că astfel de metode pot fi folosite împotriva oricui politician care intră în campanie împotriva lui Viktor Orbán.

„Dacă pot dezvălui viața mea privată, pot face același lucru și altora”, a afirmat Magyar.

Liderul opoziției l-a provocat pe Orbán la o dezbatere publică și a descris scrutinul din aprilie drept „cel mai mare partid al deceniului”. El a făcut un apel direct către tinerii maghiari să participe la vot.

De asemenea, Péter Magyar a respins și afirmațiile guvernului potrivit cărora o victorie a opoziției ar implica Ungaria într-un conflict armat.

El a promis că nu va introduce serviciul militar obligatoriu și a condamnat invazia Rusiei în Ucraina, însă a adăugat că țara sa nu va intra în război. Totodată, a anunțat că va păstra gardul de la granița sudică pentru a opri migrația ilegală.

Candidatul Tisza a precizat că nu susține pactul european privind migrația și nici aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană.

În discursul său, Magyar a vorbit și despre o scurgere chimică recentă la o fabrică de baterii din apropierea capitalei, unde nivelul unor substanțe toxice a depășit limitele stabilite.

„Facem obligatorii măsurători complete, independente și publice. Măsurătorile interne și datele de la fabrici nu pot rămâne secrete”, a spus el.

La finalul săptămânii, Peter Magyar a participat la Conferința de Securitate de la München, unde a avut întâlniri cu mai mulți lideri europeni. În cadrul intervenției, el și-a prezentat planurile politice în cazul unei victorii la alegeri.

„Cea mai importantă sarcină a viitorului guvern Tisza va fi să returneze fondurile UE cuvenite poporului maghiar”, a declarat Magyar după discuțiile sale de la München.

El a mai spus că viitorul său guvern va aplica măsuri împotriva corupției, va garanta independența justiției și libertatea presei și a universităților, și va continua să susțină aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană.