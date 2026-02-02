Alegeri în Ungaria. Ultimele sondaje arată că partidul Tisza își menține avantajul față de Fidesz, partidul de guvernământ al lui Orban

Un sondaj realizat recent arată că partidul de opoziție Tisza, de centru-dreapta, păstrează un avantaj de opt puncte procentuale față de partidul guvernamental Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, în ianuarie, înaintea alegerilor parlamentare programate pe 12 aprilie.

Partidul Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, va „combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE”, a spus el.

Alegerile din luna aprilie vor avea, cu siguranță, efecte foarte importante asupra Europei și asupra mișcărilor politice de extremă dreapta, notează Reuters.

Premierul Viktor Orban, aliat al președintelui Donald Trump, s-a aflat frecvent în conflict cu Uniunea Europeană pe diverse probleme, menținând o legătură strânsă cu Rusia.

El este un critic aspru al Ucrainei, iar Uniunea Europeană îl acuză de subminarea valorilor democratice, acuzație pe care Orban o neagă.

Sondajul, realizat între 21 și 24 ianuarie de Institutul Publicus și publicat de cotidianul Nepszava, arată că 48% dintre alegătorii hotărâți susțin Tisza, iar 40% Fidesz, cifre similare cu cele din decembrie.

În afară de aceste două partide principale, doar partidul de extremă dreapta Patria Noastră (Mi Hazank) ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Sondajul mai arată că 63% dintre alegători cred că Ungaria merge într-o direcție greșită. Printre pensionari, un grup important vizat de majorări ale pensiilor, procentul ajunge la 71%.

Majoritatea sondajelor indică faptul că partidul Fidesz rămâne în urma partidului Tisza.

Acest rezultat ar avea loc în ciuda măsurilor populare implementate după trei ani de stagnare economică și cea mai mare inflație din UE după invazia Rusiei în Ucraina.

Totuși, sondajele care favorizează guvernul arată un avantaj pentru Fidesz. Un alt sondaj, realizat de Institutul Nezopont între 26 și 27 ianuarie, indică o rată de susținere de 46% pentru Orban, comparativ cu 35% pentru Magyar.

Același Institut, Nezopont, a precizat că sprijinul pentru premierul Viktor Orban este mai mare în rândul alegătorilor în vârstă și din mediul rural.