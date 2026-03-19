În Ungaria crește îngrijorarea că rezultatul alegerilor ar putea fi contestat. Ce arată sondajele

Campania electorală este deja marcată de acuzații, tactici de denigrare și sondaje manipulate, însă în Ungaria crește îngrijorarea că rezultatele ar putea fi contestate de partea care pierde scrutinul: fie de Fidesz, partidul de guvernământ al premierului Viktor Orbán, fie de Tisza, partidul în ascensiune al lui Péter Magyar.

Discuții despre rezultate „ilegitime”, criză constituțională și stare de urgență

Zsuzsanna Szelényi, fostă parlamentară Fidesz și una dintre cele mai vechi membre ale partidului, a declarat pentru POLITICO că este îngrijorată că, dacă Magyar va câștiga, Orbán ar putea fi tentat să perturbe sau chiar să blocheze transferul de putere.

„Dacă opoziția câștigă doar o majoritate simplă, Orbán va avea o mulțime de instrumente pentru a face aproape imposibilă formarea unui nou guvern sau chiar convocarea unui nou parlament”, a spus ea. „Ar putea crea o criză constituțională și ar putea declara stare de urgență.”

Susținătorii lui Orbán, la rândul lor, indică trecutul prim-ministrului ca dovadă că acesta este gata să accepte rezultatul alegerilor.

Demis după primul său mandat în 2002, Orbán a așteptat momentul potrivit și a revenit în forță opt ani mai târziu. Dacă există pericolul ca cineva să nu accepte rezultatele, spun ei, este mai probabil ca acesta să vină din partea partidului maghiar Tisza.

„Ei construiesc narațiunea că, dacă pierd alegerile, atunci acesta este un rezultat ilegitim”, a declarat János Bóka, ministrul UE al Ungariei.

„Ar ieși Péter Magyar în fața unei camere de filmat și ar spune: „Bine, am auzit vocea poporului maghiar, își dorește ca acest guvern să rămână la putere?”, a adăugat el. „Este aceasta o posibilitate realistă după toată isteria politică pe care au creat-o?”

Sondajele se bat cap în cap

Indiferent de acuzațiile dintre părți, campania a devenit caustică, cu afirmații contradictorii despre legitimitatea procesului. În acest context, riscul unor tulburări post-electorale crește, susține Politico.

Sondajele realizate de sociologi independenți dar prietenoși cu Tisza arată că mișcarea maghiară este în avantaj, în medie, cu 8 până la 10 puncte procentuale.

Alte sondaje realizate de sociologi apropiați Fidesz – ca Institutul Nézőpont și Centrul pentru Drepturi Fundamentale – arată că partidul lui Orbán are un avans confortabil.

Ambele tabere indică motive metodologice în spatele diferenței dintre rezultate și fiecare îl acuză pe celălalt că fabrică sondaje pentru a le folosi ca armă în modelarea opiniei publice.

Vor fi contestate alegerile?

„Indiferent cine câștigă, se va stârni zarvă despre alegeri furate”, a declarat Gábor Tóka, politolog la Universitatea Central Europeană.

Orbán, a adăugat el, este de așteptat să conteste un rezultat nefavorabil. „Dacă nu există o victorie covârșitoare împotriva lui, nu-l văd primind cu ușurință rezultatul”, a spus el.

„Cred că va contesta votul din districte și ar putea încuraja protestele stradale pentru a prezenta rezultatul ca fiind nelegitim”, a adăugat el. „Nu atât pentru că va crede că poate inversa rezultatul, cât pentru că, cu cât poate face mai multe daune noului guvern și îl poate submina, cu atât are mai multe șanse să revină mai târziu în forță politică.”

Și în privința taberei Tisza sunt îngrijorări. Având în vedere așteptările generate de sondajele favorabile Tisza, „va exista o tensiune enormă în săptămânile de după alegeri dacă opoziția pierde”, a spus Tóka.

Pentru Orbán, trecutul său conține indicii despre cum ar putea reacționa la o înfrângere, a spus Szelényi, fostul parlamentar Fidesz, care a părăsit partidul pe măsură ce ideologia acestuia s-a schimbat de la liberală la național-conservatoare în anii 1990. Szelényi a fost ulterior reales în parlament sub o nouă bandă de partid.

Ce spune trecutul despre Orban

Ultima dată când Fidesz a pierdut alegerile naționale, în 2006, Orbán și-a acceptat inițial înfrângerea în fața Partidului Socialist Maghiar.

Acest lucru s-a schimbat șase luni mai târziu, din cauza unui discurs divulgat în care liderul socialist Ferenc Gyurcsány a recunoscut că a mințit pentru a câștiga alegerile, negând că va introduce măsuri de austeritate.

După ce au izbucnit proteste antiguvernamentale spontane, parlamentarii Fidesz au luat măsuri pentru a le exploata, demontând barierele de securitate din jurul Adunării Naționale, astfel încât protestatarii să se poată apropia de parlament.

„Fidesz a scos politica în stradă și a hărțuit guvernul cu tactici extrem de obstrucționiste în parlament”, și-a amintit Szelényi.

Orbán, a prezis ea, va repeta probabil strategia. „Orbán îi poate face viața foarte dificilă lui Tisza ulterior, la guvernare”, a spus ea. „Fără o majoritate de două treimi, Tisza va fi blocată în adoptarea multor reforme.

Acestea ar include măsurile cerute de Bruxelles pentru eliberarea a aproximativ 18 miliarde de euro din fondurile UE, care au fost înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept cu privire la Ungaria și pe care maghiarii au promis să le returneze acasă.

Totuși, chiar și unii dintre cei mai înverșunați critici ai lui Orbán se îndoiesc că acesta ar merge atât de departe încât să susțină direct că alegerile au fost furate.

„Prețul politic al nerespectării rezultatelor i-ar putea distruge șansele de a reveni în politică”, a spus Tóka, menționând că Orbán l-a felicitat pe Joe Biden în 2020, chiar dacă Donald Trump susținea că alegerile americane au fost furate.

Întrebat anul trecut, într-un interviu cu Mathias Döpfner, directorul general al grupului media german Axel Springer, care deține POLITICO, dacă ar accepta rezultatul în cazul în care ar pierde, Orbán a spus că are „practică” în opoziție.

„Nu dețin doar recordul de prim-ministru”, a spus Orbán. „Dețin și recordul de lider al opoziției.”

„Partidul Fidesz este în politică din 1988”, a declarat Bóka, ministrul UE, pentru POLITICO. „Am câștigat împotriva opoziției și am câștigat împotriva guvernului. Am pierdut împotriva opoziției și am pierdut împotriva guvernului. Toate acestea s-au întâmplat deja și nu am pus niciodată la îndoială rezultatul alegerilor.”