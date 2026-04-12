Alarme cu bombă

Pe fondul participării record, a existat o alertă cu bombă atât la o secție de votare din Pécs, cât și la una din Miskolc.

După o scurtă pauză, votul a continuat în ambele locuri. În Miskolc, votarea la Centrul Cultural Gárdonyi Géza – unde se află secțiile de votare 22, 24 și 25 – a fost oprită după ce o voce automată a amenințat că va detona telefonul. Potrivit boon.hu , votarea a fost imediat suspendată, iar poliția a fost anunțată. Centrul cultural a fost percheziționat cu ajutorul câinilor, dar nu au fost găsiți explozibili, așa că votarea a putut continua după o pauză de douăzeci de minute.

În Pécs, a trebuit să se ia o pauză la clinica de pe strada Lánc din cauza unei alte alarme cu bombă. Potrivit Szabad Pécs , amenințarea a venit în jurul orei 14:45, prin telefon, iar o voce automată sau de tip mașină a anunțat că o bombă a fost plasată în clinică. Ofițerii de poliție au intervenit imediat la fața locului după declanșarea alarmei. Cele două secții de votare și secțiile de votare implicate au fost inspectate și a devenit rapid clar că amenințarea nu era reală, așa că votul putea continua.

Bătălia pe votul romilor

Simpatizanții și cei care păzesc votul de la cele celor mai mari două partide, Tisza și Fidesz, sunt încordați și gata să se confrunte în Tarnazsadány, județul Heves, unde Fidesz a câștigat cu peste 70% în urmă cu 4 ani.

La secția de votare situată la sediul primăriei, aceștia susțin că Partidului Tisza încearcă să împiedice acest lucru, deoarece au defilat cu mai multe mașini și au atras atenția cu pancarte către romii locali să nu-și vândă voturile.

„Dacă îți vinzi votul, îți vor lua asistența socială! Îți vor lua copilul! Vei merge la închisoare! Vei comite o crimă! – poate fi citit pe autocolantele de pe mașinile lor.

La Bruxelles, Milano, Haga, Strasbourg și alte orașe europene sunt cozi impresionante la secțiile de vot.