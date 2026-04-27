Presa ungară: O nouă provocare pentru maghiarii din Transilvania. Un nou partid maghiar s-a înființat în România

Presa ungară semnalează o nouă mișcare politică în comunitatea maghiară din România: actorul István Kátai, originar din Sfântu Gheorghe, a anunțat înființarea Partidului Unității Maghiare din România (RMEP).

„Așteptarea a luat sfârșit. RMEP a sosit. Am pus bazele”, a scris Kátai, care locuiește în prezent în Ungaria și este fondatorul primei insule Tisza din Transilvania. Detaliile urmează să fie prezentate public în zilele următoare.

Contextul: Fidesz a pierdut în Ungaria, diaspora a votat altfel

Înființarea noului partid vine pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare din Ungaria. Potrivit datelor Biroului Electoral Național citate de mandiner.hu, aproape jumătate de milion de maghiari din străinătate s-au înregistrat pentru vot, iar 356.000 au participat efectiv.

Fidesz-KDNP a obținut 84% din voturile diasporei, față de 14% pentru Tisza. În Ungaria însă, Fidesz nu a câștigat, iar comunitățile maghiare din afara granițelor caută acum să se repoziționeze.

Avertismentul analiștilor: pericolul fragmentării

Analistul politic transilvan Zsolt Pászkán avertizează că un partid de tip Tisza în Transilvania ar reprezenta o provocare serioasă nu doar pentru UDMR, ci pentru întreaga comunitate maghiară din România.

„Dacă ne uităm la rezultatul recent al UDMR, cu aproape 600.000 de voturi, acesta este insuficient pentru a introduce două partide în parlamentul de la București”, consideră expertul.

Pászkán invocă precedentul din Slovacia: în 2016, MKP a ieșit din parlament, iar în 2020 a urmat Most-Híd. Rezultatul: de șase ani, maghiarii nu mai au reprezentare la Bratislava.