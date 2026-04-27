Presa ungară: O nouă provocare pentru maghiarii din Transilvania. Un nou partid maghiar s-a înființat în România

Andreea Tobias
27 apr. 2026, 15:58, Politic

Presa ungară semnalează o nouă mișcare politică în comunitatea maghiară din România: actorul István Kátai, originar din Sfântu Gheorghe, a anunțat înființarea Partidului Unității Maghiare din România (RMEP).

„Așteptarea a luat sfârșit. RMEP a sosit. Am pus bazele”, a scris Kátai, care locuiește în prezent în Ungaria și este fondatorul primei insule Tisza din Transilvania. Detaliile urmează să fie prezentate public în zilele următoare.

Contextul: Fidesz a pierdut în Ungaria, diaspora a votat altfel

Înființarea noului partid vine pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare din Ungaria. Potrivit datelor Biroului Electoral Național citate de mandiner.hu, aproape jumătate de milion de maghiari din străinătate s-au înregistrat pentru vot, iar 356.000 au participat efectiv.

Fidesz-KDNP a obținut 84% din voturile diasporei, față de 14% pentru Tisza. În Ungaria însă, Fidesz nu a câștigat, iar comunitățile maghiare din afara granițelor caută acum să se repoziționeze.

Avertismentul analiștilor: pericolul fragmentării

Analistul politic transilvan Zsolt Pászkán avertizează că un partid de tip Tisza în Transilvania ar reprezenta o provocare serioasă nu doar pentru UDMR, ci pentru întreaga comunitate maghiară din România.

„Dacă ne uităm la rezultatul recent al UDMR, cu aproape 600.000 de voturi, acesta este insuficient pentru a introduce două partide în parlamentul de la București”, consideră expertul.

Pászkán invocă precedentul din Slovacia: în 2016, MKP a ieșit din parlament, iar în 2020 a urmat Most-Híd. Rezultatul: de șase ani, maghiarii nu mai au reprezentare la Bratislava.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Val de cazuri de varicelă la adulți în 2026. De ce boala „copilăriei” a devenit un pericol letal la maturitate
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor