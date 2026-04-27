Presa ungară: O nouă provocare pentru maghiarii din Transilvania. Un nou partid maghiar s-a înființat în România

Presa ungară semnalează o nouă mișcare politică în comunitatea maghiară din România: actorul István Kátai, originar din Sfântu Gheorghe, a anunțat înființarea Partidului Unității Maghiare din România (RMEP).
„Așteptarea a luat sfârșit. RMEP a sosit. Am pus bazele”, a scris Kátai, care locuiește în prezent în Ungaria și este fondatorul primei insule Tisza din Transilvania. Detaliile urmează să fie prezentate public în zilele următoare.
Înființarea noului partid vine pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare din Ungaria. Potrivit datelor Biroului Electoral Național citate de mandiner.hu, aproape jumătate de milion de maghiari din străinătate s-au înregistrat pentru vot, iar 356.000 au participat efectiv.
Fidesz-KDNP a obținut 84% din voturile diasporei, față de 14% pentru Tisza. În Ungaria însă, Fidesz nu a câștigat, iar comunitățile maghiare din afara granițelor caută acum să se repoziționeze.
Analistul politic transilvan Zsolt Pászkán avertizează că un partid de tip Tisza în Transilvania ar reprezenta o provocare serioasă nu doar pentru UDMR, ci pentru întreaga comunitate maghiară din România.
„Dacă ne uităm la rezultatul recent al UDMR, cu aproape 600.000 de voturi, acesta este insuficient pentru a introduce două partide în parlamentul de la București”, consideră expertul.
Pászkán invocă precedentul din Slovacia: în 2016, MKP a ieșit din parlament, iar în 2020 a urmat Most-Híd. Rezultatul: de șase ani, maghiarii nu mai au reprezentare la Bratislava.