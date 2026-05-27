Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nadia Comăneci: „A fost un ambasador al României în lume”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a primit-o astăzi la Palatul Victoria pe marea gimnastă Nadia Comăneci, în cadrul unei întâlniri la care au participat și vicepremierul Tánczos Barna, dar și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.
Sursa foto: gov.ro
Andrei Rachieru
27 mai 2026, 20:09, Politic
Întâlnirea a avut loc în contextul organizării Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00”, programată pe 29 mai la Palatul Parlamentului, precum și a „Galei Campioanelor”, care va avea loc pe 31 mai, la Onești.

Evenimentele sunt incluse în calendarul manifestărilor dedicate Anului Nadia Comăneci și marchează performanțele excepționale obținute de legenda gimnasticii românești.

„Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanța, indiferent de generație. Drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă, seriozitate și talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră și motivează. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru România și pentru că a fost un ambasador al țării noastre în lume”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Totodată, Guvernul României a aprobat recent modernizarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, locul unde s-a antrenat Nadia Comăneci.

Investiția, propusă de Ministerul Dezvoltării, depășește 122 de milioane de lei și are ca scop revitalizarea infrastructurii sportive din orașul simbol al gimnasticii românești.

