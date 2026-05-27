Bolojan, despre alimentarea cu gaz a Europei: „România este avantajată, trebuie să susțină transportul de gaz"

Premierul demis Ilie Bolojan susține că România este avantajată privind gazul datorită resurselor din subsol și trebuie să susțină transportul acestuia către alte țări din Europa.
Ioana Târziu
27 mai 2026, 14:14, Politic
Invitat, miercuri, la Digi FM, premierul demis Ilie Bolojan a vorbit despre alimentarea cu gaz a Europei, care trebuie să își găsească surse alternative de alimentare cu energie.

În acest context, Bolojan a declarat că au existat discuții cu reprezentanții Transgaz.

El a precizat că alimentarea din surse alternative de gaz a Europei este o problemă ce trebuie discutată „la modul cel mai serios”.

România, „într-o situație avantajată”

România este într-o situație mai avantajată, având atât resursele pe care le avem astăzi din subsolul nostru, posibil și foarte probabil să avem și resursele suplimentare din Marea Neagră, începând de anul viitor”, a declarat premierul demis.

Însă, acesta a adăugat că Ungaria, Slovacia și Ucraina au probleme cu alimentarea de gaze, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

De asemenea, transporturile de gaze sunt vitale pentru aceste regiuni. „România trebuie să susțină aceste coridoare”, a afirmat Bolojan.

Țara „trebuie să susțină acest transport”

România trebuie să susțină acest transport, tranzitarea inclusiv prin reduceri de tarife pentru că o cantitate mai mare de gaz”, a precizat Bolojan.

Aceasta „înseamnă venituri mai mari, inclusiv realizarea de investiții de interconectare care trebuie făcute cu țările din jur pentru a crește capacitatea”.

Premierul demis a concluzionat cu afirmația conform căreia „acesta este un aspect vital pe care România cred că trebuie să-l susțină”.

