Prima pagină » Politic » Bolojan: Nu mi-am imaginat că să minți poate să fie a doua natură a unor oameni

Bolojan: Nu mi-am imaginat că să minți poate să fie a doua natură a unor oameni

Premierul Ilie Bolojan spune că nu și-a imaginat că minciuna este a doua minciună a unor oameni, referindu-se, în principal, la „conducerea Partidului Social-Democrat, în primul rând”.
Does Nicuşor Dan have a solution to the political crisis? What did Bolojan say
Does Nicuşor Dan have a solution to the political crisis? What did Bolojan say
Fanii lui Rayo au „dat acatist” la St. Thomas Church din Leipzig înaintea finalei cu Crystal Palace. Mesaje și pentru Rațiu
Fanii lui Rayo au „dat acatist” la St. Thomas Church din Leipzig înaintea finalei cu Crystal Palace. Mesaje și pentru Rațiu
Ilie Bolojan dă detalii despre contractul de lobby cu SUA al lui Nicușor Dan: „a fost un vot prin corespondență în CSAT”. Ce i-a propus ambasadorul Muraru lui Bolojan când era președinte interimar
Ilie Bolojan dă detalii despre contractul de lobby cu SUA al lui Nicușor Dan: „a fost un vot prin corespondență în CSAT”. Ce i-a propus ambasadorul Muraru lui Bolojan când era președinte interimar
Serviciile de informații au prea multă putere în România? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Serviciile de informații au prea multă putere în România? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Ce spune Ilie Bolojan despre unirea Republicii Moldova cu România: „Dacă ar depinde de votul meu, da”
Ce spune Ilie Bolojan despre unirea Republicii Moldova cu România: „Dacă ar depinde de votul meu, da”
Laura Buciu
27 mai 2026, 14:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întrebat, miercuri, la Digi FM, care este omul pe care nu îl mai crede deloc în politica românească, Bolojan nu a vrut să dea nume, dar a afirmat că a fost surprins în cele 10 luni cât a fost premier de „lipsa de responsabilitate”.

Bolojan: Minciunile continuă fără niciun fel de rezervă

„Lipsa de responsabilitate a oamenilor din conducerea Partidului Social-Democrat, în primul rând…. Nu mă apuc să dau note. Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri, și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor, pe surse, pe presă coordonate dintre cei care sunt în interior sau de oameni care sunt într-o zonă de comunicare, apar lucruri total diferite. Totuși treci peste asta. Seara, poziționările sunt din nou total diferite, atacurile sunt pe turnantă, vin din toate părțile, minciunile continuă fără niciun fel de rezervă, și a doua zi te întâlnești cu oameni care se comportă exact ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu poți să construiești încredere cu asemenea atitudine”, spune Bolojan.

Întrebat dacă se referă la Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan a refuzat să dea nume.

Premier: Dacă promit ceva și nu mă țin de cuvânt am un disconfort fizic

Premierul demis a mai afirmat că acest lucru l-a surprins pentru că nu era obișnuit cu astfel de comportament: „Dacă promit cuiva ceva și nu mă țin de cuvânt am un disconfort pur și simplu fizic când mă întâlnesc cu cineva și eu am crezut că oamenii tratează lucrurile responsabil”.

De asemenea, Bolojan mai spune că a fost surprins de „minciuna fără niciun fel de rezerve”.

„În politică, în general, ai vrea să dai vești bune. Putem accepta asta și să fugi de veștile care sunt proaste. Dar să minți cu nerușinare e ceva care, sigur, nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură unor oameni”, porivit premierului demis.

Ce îl diferențiază pe Ilie Bolojan de Nicușor Dan

Întrebat în continuare ce fel de lider este Nicușor Dan și ce îl diferențiază de el în stilul de conducere, Bolojan a spus că fiecare este „rezultatul unei experiențe personale, a unui stil propriu”.

„Oamenii sunt o sumă de experiențe și fiecare se comportă într-un stil sau altul. Important nu este neapărat stilul. Important este că atunci când ești pe o funcție, să onorezi încrederea pe care oamenii ți-au acordat-o, să faci maxim posibil în condițiile date, indiferent că ești la o primărie mică, la un consiliu județean, ministru, premier, președinte și așa mai departe”, a mai spus Bolojan.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Canadienii își majorează participația la 90% în proiectul minier polimetalic Bihor Sud din Munții Apuseni. Interes pentru nichel și cobalt
Libertatea
5 zodii lovite de noroc până pe 30 iunie! Banii vin din toate direcțiile, iar dragostea le schimbă viața
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia