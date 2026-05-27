Bolojan: Nu mi-am imaginat că să minți poate să fie a doua natură a unor oameni

Întrebat, miercuri, la Digi FM, care este omul pe care nu îl mai crede deloc în politica românească, Bolojan nu a vrut să dea nume, dar a afirmat că a fost surprins în cele 10 luni cât a fost premier de „lipsa de responsabilitate”.

Bolojan: Minciunile continuă fără niciun fel de rezervă

„Lipsa de responsabilitate a oamenilor din conducerea Partidului Social-Democrat, în primul rând…. Nu mă apuc să dau note. Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri, și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor, pe surse, pe presă coordonate dintre cei care sunt în interior sau de oameni care sunt într-o zonă de comunicare, apar lucruri total diferite. Totuși treci peste asta. Seara, poziționările sunt din nou total diferite, atacurile sunt pe turnantă, vin din toate părțile, minciunile continuă fără niciun fel de rezervă, și a doua zi te întâlnești cu oameni care se comportă exact ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu poți să construiești încredere cu asemenea atitudine”, spune Bolojan.

Întrebat dacă se referă la Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan a refuzat să dea nume.

Premier: Dacă promit ceva și nu mă țin de cuvânt am un disconfort fizic

Premierul demis a mai afirmat că acest lucru l-a surprins pentru că nu era obișnuit cu astfel de comportament: „Dacă promit cuiva ceva și nu mă țin de cuvânt am un disconfort pur și simplu fizic când mă întâlnesc cu cineva și eu am crezut că oamenii tratează lucrurile responsabil”.

De asemenea, Bolojan mai spune că a fost surprins de „minciuna fără niciun fel de rezerve”.

„În politică, în general, ai vrea să dai vești bune. Putem accepta asta și să fugi de veștile care sunt proaste. Dar să minți cu nerușinare e ceva care, sigur, nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură unor oameni”, porivit premierului demis.

Ce îl diferențiază pe Ilie Bolojan de Nicușor Dan

Întrebat în continuare ce fel de lider este Nicușor Dan și ce îl diferențiază de el în stilul de conducere, Bolojan a spus că fiecare este „rezultatul unei experiențe personale, a unui stil propriu”.

„Oamenii sunt o sumă de experiențe și fiecare se comportă într-un stil sau altul. Important nu este neapărat stilul. Important este că atunci când ești pe o funcție, să onorezi încrederea pe care oamenii ți-au acordat-o, să faci maxim posibil în condițiile date, indiferent că ești la o primărie mică, la un consiliu județean, ministru, premier, președinte și așa mai departe”, a mai spus Bolojan.